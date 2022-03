Oroscopo Branko, oggi 4 marzo 2022/ Le previsioni per i segni Bilancia…

Oroscopo Branko oggi 4 marzo 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario

E’ tempo di weekend e si rinnova così il consuetudinario appuntamento all’ordine del giorno con l’oroscopo Branko, sulle frequenze Rds, relativo alla data odierna di venerdì 4 marzo 2022. Con la primavera in arrivo e un quadro nuovo di congiunzioni astrali, si prevedono cambiamenti importanti per ciascuno dei 12 segni che compongono lo zodiaco (è trapelato, intanto, anche l’oroscopo mensile di Paolo Fox, ndr). Ma procediamo con ordine.

L’oroscopo Branko continua con le previsioni dalla Bilancia: La parola d’ordine è moderazione, Luna in Ariete sempre aggressiva e oggi si scontra anche con Marte e Venere che sono in posizione pessima. Il consiglio è quello di rilassarsi, se vi chiamano collaboratori, soci, parenti, meglio non discutere, perché rischiare oggi? Quando già da domenica avrete una Luna diversa, con Venere e Marte nel massimo splendore…

Spazio poi ai nati sotto il segno dello Scorpione, secondo le previsioni di Branko: Questa è l’astrologia, bisogna dire quando si può fare, noi possiamo decidere spesso, e ricordate che Saturno non vi permette un libero arbitrio. Ti dico: prima che questo Marte si avvicini a Saturno, fai qualcosa per te stesso, non importa cosa, ma che sia qualcosa che faccia bene a te.

Sagittario: La Luna è diversa oggi in Ariete, ma non riesce ancora a rendere del tutto tranquilla la famiglia, c’è instabilità, problemi con una figura maschile, oppure problemi con uomini vicini a voi. Attenzione anche alle discussioni. Avete la voce giusta per cantare di amore. Nelle conquiste di amore, Venere e Marte vi lanciano alla grande. Notizia in arrivo da prima pagina!

Capricorno, Acquario e Pesci: cosa prevede l’oroscopo Branko per oggi 4 marzo 2022

L’oroscopo per il 4 marzo 2022, redatto da Branko, poi, prosegue con il Capricorno: Innamorato, aumenta la possessività per amore, le pretese di esclusiva in amore. Siete un po’ Uomini e donne di Maria De Filippi: dobbiamo andare alla sua corte e metterci in gioco, con questa Venere e questo Marte, come si fa a stare senza sesso? Bisogna darsi alla pazza gioia, fino a un certo punto però; la Luna in Ariete è un po’ pesante per la salute.

Per i nati sotto il segno dell’Acquario: Bellissimo questo squarcio di luce per le giovani coppie, che sentono il peso di una situazione precaria a livello economico, forse gli affari non sono tutti riusciti, si tratta solo di avere un modus-operandi diverso con le persone che vi servono per un vostro affare. Perché quell’Urano mi dice che siete sempre agitati, fate un viaggio per rilassarvi. Anche un viaggio mentale, l’idea di un progetto nuovo, dalla casa agli affari… Attenzione a Venere e Marte. Mio Giove, quanto amore farete!

In conclusione dell’oroscopo Branko, spazio ai Pesci: Siamo nel piccolo o nel grande… ma abbiamo anche pesci ricchi, avete un certo potere nelle vostre mani. Il significato di Sole in congiunzione con Giove è uno dei transiti migliore per la ricchezza, il benessere, se vi sposate sotto questo transito credo che sia una stagione di compleanno indimenticabile.



