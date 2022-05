Oroscopo Branko oggi 5 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 5 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa hanno in serbo le stelle stando per la giornata di oggi, giovedì 5 maggio 2022, secondo l’oroscopo Branko? Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco, diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Questo mese è strepitoso per giovani dell’Ariete e per donne che finalmente conquistano l’uomo che hanno in mente. Con Venere nel segno riescono in tutto perché questo è un transito veramente straordinario per programmare matrimoni e trovare un nido d’amore. Questa Venere però si incrocia con la Luna in Cancro: situazione nervosa per la famiglia. Il vostro stomaco va anche un po’ in tilt. Se sarete radiosi otterrete molto. I nati sotto il segno del Toro devono ponderare bene prima di fare mosse e iniziare progetti e piani. Tutto deve essere basato su fondamenta concrete e solide, perché dovranno essere realizzabili dal punto di vista pratico. Le speculazioni idealistiche non fanno per voi sotto l’influsso di Sole e Urano. In affari e nelle trattative ci saranno grandi soddisfazioni. I Gemelli devono raccogliere le idee, rivedere progetti e trovare la forma fisica. Siete stati maltrattati da Giove, Marte, Nettuno, Venere e Mercurio in Pesci. Maggio per voi sarà davvero un buon mese.Venere in Ariete sarà la regina degli incontri e vi aiuterà a incontrare delle persone speciali che eccitano la vostra fantasia e vi fanno innamorare. La Luna balla da sola nel segno del Cancro, è da tanto che non avete dei pianeti e quindi si deve guardare a ciò che arriva da fuori. Dal Toro arrivano Sole e Urano. Andate avanti, presentate un progetto e fate una richiesta. La Luna vi dice che il nuovo amore potrebbe arrivare dal mare per le donne. Ma questo potrebbe accadere anche per l’uomo del segno, ancora alla ricerca del suo ideale. Venere non è sempre pronta ad accendere una luce nei rapporti di vecchia data ma aiuta ad allargare il raggio degli interessi e delle azioni.

Oroscopo Branko di oggi 5 maggio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo giovedì di maggio per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: una parte del cielo è attraversata da un influsso pesante, Sole negativo con Urano vi rendono nervosi. Per tranquillizzarvi usate le vostre tecniche personali, come lo yoga o qualche disciplina orientale. Venere nel campo degli incontri dà amore. Molti amori che nascono con l’influsso di Venere sono storie che diventano quasi un romanzo. La giornata della Vergine è toccata da un influsso costruttivo e concreto: si tratta di Urano, che rappresentano i nuovi mercati e le novità. Guardatevi intorno e alzate gli occhi per vedere la natura o su qualcosa d’altro in generale. Non è il caso di firmare cose importanti per ora. La Luna in Cancro non è gradita per la Bilancia, la stagione dell’amore sarà più viva con il primo quarto di Luna in Leone ma la Luna in Cancro va quadrata a Venere. Ci sono due problemi: il lavoro e qualcosa che non funziona tra moglie e marito. Visto che c’è un buon Mercurio che sa parlare, cercate di comunicare. Lo Scorpione ha una questione molto delicata: se sarà positiva o negativa dipende da come siete arrivati a questo 5 maggio. Urano che si congiunge al Sole chiude qualcosa e voi sapete come, perché e dove. La Luna in Cancro però creerà un trigono con Giove in Pesci e sarà l’ultima volta che succede perché dal 10 Giove va in Ariete. Insomma la vostra vita è un susseguirsi di contraddizioni e sorprese ma questa Luna per voi è solo fortuna.

Oroscopo Branko di oggi 5 maggio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, giovedì 5 maggio, con gli ultimi segni. In questo momento astrale Venere ha un aspetto meraviglioso per il Sagittario. Marte ha un ghigno nervoso ed invidioso, forse della vostra felicità. La Luna è quella giusta e dà linfa ad un rapporto che non è ancora fiorito. Lanciatevi perché si va verso il primo quarto di Luna in Leone che potrà portare un incontro per la vita. Non pensate tanto ai soldi quanto al rinnovamento. Urano nel lavoro vuole rivoluzione. Il Capricorno deve essere pronto a confrontarsi con altri perché la Luna è in opposizione ma i pianeti che contano per la riuscita non possono danneggiarvi, ma creano discussioni nel lavoro. Tutto si blocca in vista di questo Urano che si congiunge al Sole per la fortuna, che può essere in amore ma potrebbe essere ancora di più qualcosa di relativo al lavoro. Nel matrimonio non c’è una perfetta intesa oggi. La donna non va d’accordo con l’uomo e viceversa, ma anche tra madre e figlia le cose non vanno alla perfezione. Controllate l’alimentazione e le bevande perché lo stomaco sarà debole e infiammato. C’è

un rinnovamento per l’Acquario con Urano in Toro. Oggi può succedere qualcosa di pesante nel vostro lavoro. Se dovesse concludersi un rapporto, il ricambio sarà sicuramente migliore e di questo parla anche la Luna in Cancro, ideale per un viaggio. L’amore si presenta sempre a voi con forza travolgente, lasciatevi travolgere. Per i Pesci nasce il trigono Giove-Luna, che l’astrologia giudica tra i migliori non solo per amore, famiglia e figli ma anche perché è un colpo di fortuna per altri settori della vostra vita. Qualcuno in questo momento non è in modo particolare concentrato sull’amore ma sul proprio successo e guadagno. Questo aspetto Luna e Giove vi dà una mano e in questa giornata non c’è solo stress ma una grande occasione per arrivare a successi importanti.

