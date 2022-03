Oroscopo Branko, oggi 5 marzo 2022/ Le previsioni per i segni Ariete…

Oroscopo Branko oggi 5 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli

Si avvicina la primavera e con le nuove congiunzioni astrali che si delineano, in vista della nuova mezza stagione (trapelano anche le previsioni di marzo a cura di Paolo Fox, ndr), Branko presenta nel consuetudinario appuntamento radiofonico sulle frequenze Rds, le previsioni astrologiche relative alla giornata odierna, sabato 5 marzo 2022, per i 12 segni che compongono lo Zodiaco. Scopriamo insieme cosa rilevano le stelle per gli appassionati dell’Oroscopo Branko.

Si parte dal segno dell’Ariete: mancano poche ore a Marte e Venere in Acquario, inghiottite la pillola e vivete la vostra giovane età, siete il segno della rinascita e della primavera, con voi il tempo è all’indietro. Adesso dovete trovare i punti in comune con le persone care. I passi in avanti rispetto alla carriera sono sicuri, con soldi e affari.

Toro: Anima e corpo sono il giusto connubio, prendete Venere e Marte in Acquario, consigliamo agli innamorati di convolare alle giuste nozze, invitiamo tutti a cercare conquiste, non solo sui social, non avete bisogno di nascondervi dietro gli schermi, allargate la cerchia dei rapporti. Quanti problemi avrete con la carriera!

Gemelli: Prima di darvi l’ok per una nuova partenza, dobbiamo sapere se siete a posto fisicamente, io vi devo invitare ad essere prudenti. Arriva un fuoco passionale, che potrebbe diventare un falò.

Cancro, Leone e Vergine: cosa prevede l’oroscopo Branko per oggi, 5 marzo 2022

Cancro: Anche le persone che vi amano dicono che siete agitati, ma voi siete nati agitati e istintivi, condizionati dalla Luna, e non siete prevedibili per gli altri, ma ci sono periodi con perdita di autocontrollo. La Luna è contraria con Venere, Marte e Plutone. Si richiede il massimo della diplomazia . Viaggiate con cautela, per fortuna c’è Giove!

Secondo l’oroscopo Branko, poi, per i nati sotto il segno del Leone: Dopo il novilunio di cambiamenti positivi, la Luna in Ariete può dare il via ad un nuovo corso. Insomma, questa Venere e questo Marte in Acquario cambiano qualcosa nelle collaborazioni, nel rapporto a due e se c’è un’ombra, scacciatela via.

Vergine: Un tempo Giove vi voleva più bene e voi tenevate di più all’avventura… non è da Vergine che qualcuno ci imponga un comportamento o un pensiero, allora vuol dire che siete deboli ora. Ma avete questa Venere e questo Marte, tra amore e amicizie, vivete la vostra vita. Fai finta che sia già primavera.

