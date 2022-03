Oroscopo Branko, oggi 5 marzo 2022/ Le previsioni per i segni Bilancia…

Oroscopo Branko oggi 5 marzo 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario

E’ in arrivo la primavera 2022 e con il delinearsi delle nuove congiunzioni astrali, si preannunciano importanti risvolti per i 12 segni dello zodiaco, come anticipa Branko nel suo oroscopo (trapelate intanto le previsioni dei primi 6 segni, ndr) rilasciato sulle frequenze Rds e relativo alla giornata odierna, sabato 5 marzo 2022. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio, insieme, cosa ci riservano le stelle circa l’amore e gli affetti, la salute e il benessere, passando per il lavoro e le finanze.

Si parte con la Bilancia: Luna anche oggi contro, forse una pausa ci vuole, una fermata nell’attività professionale non pregiudica i vostri successi, meglio non correre rischi. Potete uscire da situazioni complicate, ma a volte non si sa che pesci prendere. Anche la Bilancia può perdere il suo equilibrio… Quell’amore che sembrava essere fuggito in terre lontane, ritornerà, ritornano Venere e Marte.

Secondo Branko, poi, per lo Scorpione: questo giorno avrà una luna speciale, il consiglio è di lavorare e pensare anche la notte, è importante che voi abbiate già un’idea di quello che volete costruire o distruggere, avete imparato le regole del gioco e quindi giocate. Anche intraprendere strade nuove, ma non basta la sola bravura, ma serve matematica precisione. Matematica! Poi, spazio alla fantasia. L’amore non ha capito ancora tutto di voi, ma esiste.

Sagittario: Questa Luna è una formidabile alleata, si tratta di poche ore, la situazione è impegnativa e la posizione del Sole indica una presenza particolare maschile, quasi infantili sono le vostre preoccupazioni per il lavoro e il successo. Le preoccupazioni riguardavano questo settore. Ma qualcosa di nuovo c’è, riprendete un vecchio hobby, questa Luna è sexy se lo volete.

Capricorno, Acquario e Pesci: cosa prevede l’oroscopo Branko per oggi 5 marzo 2022

Per i nati sotto il segno del Capricorno, Branko anticipa: è insidiosa questa Luna in Ariete, contro Plutone: attenzione alla forma fisica e alla vostra famiglia, l’importante è non creare malumori, ci sono vecchie incomprensioni con figli e genitori, avrete problemi con vecchi alleati, anche perché questi nuovi alleati nascono con Giove, pianeta della fortuna. C’è caos nel lavoro, ma se ci sono questioni legali prendete in mano quella situazione e vincerete.

Acquario: Io dico che siete fortunati, un’altra volta queste stelle tracciano una scia positiva, affari, soldi, energie, la non vergogna di chiedere. Anche di abbassarsi fintamente per un vantaggio, la mediazione. Preparatevi perché dovrete avere cura di voi, andrete dal parrucchiere, dall’estetista, e perché no, sarete dei figurini, anche perché arriva Venere e la dea dell’amore vi vuole belli. Ma il sex appeal non è solo bellezza, è un’altra cosa!

In conclusione, Branko fa gli auguri ai Pesci: Buon compleanno, buona fortuna, se siete soli ci saranno dei treni da prendere, Venere e Marte fanno l’amore in Capricorno e voi avete da fare tanto, imponetevi con più forza. Venere è superlativa e rende indimenticabile questo sabato, ricordatevi di qualche amico in difficoltà. Vedremo cosa saprete inventare di tanto originale nel vostro lavoro.





