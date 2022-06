Oroscopo Branko oggi 6 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 6 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 6 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Scopriamo insieme le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Si inizia con l’Ariete: la Luna è passata in Vergine e questo per voi significa lavoro, salute, soldi. Questa Luna vi incoraggia a proseguire con le iniziative che avete già avviato, ma dovete stare attenti a qualche possibile intralcio legale o burocratico. Non andate oltre il possibile, nemmeno nelle cose di famiglia. Venere maliziosa conduce un gioco d’amore molto sexy. Per il Toro la Luna in Vergine porterà fortuna fino a sabato, quando si troverà nello Scorpione, e sino a quel giorno potrete fare moltissimo nel campo professionale e finanziario che è destinato a un grande futuro. Ecco di cosa dovreste occuparvi a fondo, del vostro futuro e non tanto dei risultati immediati. L’amore c’è con quella Venere nel vostro cielo: siete affascinanti e appassionati. I Gemelli devono pensare al futuro! Attenzione oggi al bruciore di stomaco. Prudenza a causa di questo primo quarto di Luna che sta nascendo in Vergine, però questa Luna, allo stesso tempo, potrebbe essere una soluzione per la famiglia e le questioni dei figli. La Luna in Vergine dice al Cancro che può migliorare, progredire e realizzare. Ciò che vi stanca sono i vostri pensieri continui, tanto che il vostro cervello assomiglia a uno sciame d’api. Un tempo Cancro eri molto più semplice, devi tornare così.

Oroscopo Branko di oggi 6 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi lunedì 6 giugno 2022 per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? L’aggressività del Leone tende a sfociare nel lavoro, quindi niente affatto negativa, che vi mette in competizione con una concorrenza molto agguerrita. Certamente il Leone è molto temibile per gli altri rivali! Quanti soldi promettono queste stelle, ma dobbiamo aspettare Mercurio in Gemelli, esattamente tra una settimana. Sotto questa Luna, che sboccerà nel segno della Vergine alle 14.58 di domani, col suo primo quarto, sarà in ottimo accordo con Venere in Toro, Mercurio in Toro e Plutone in Capricorno. Avete la possibilità di creare fortuna con le vostre mani, anche in amore, specialmente chi è alla ricerca di qualcosa di nuovo dopo un divorzio, una delusione o qualcosa che è finito. Per la Bilancia il primo quarto di Luna simboleggia e annuncia la conclusione di una stagione, anche professionale. Il classico finale dell’anno scolastico, ma tenete presente che vi aspettano altre due lune importanti per la vostra attività. Il 13 di giugno Mercurio ritorna in Gemelli e tutto sarà più scorrevole. Nel cielo è anche scritto un grande amore che viene offerto da una Venere molto generosa. Sabato 11 e domenica 12 giugno lo Scorpione avrà la Luna quasi piena nel segno: ci sarà un’esplosione di felicità. Marte, simbolo dell’amore maschile, Venere, profumo di donna, Nettuno che trasforma anche un sogno proibito in realtà. Andate là dove vi porta il cuore!

Oroscopo Branko di oggi 6 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, lunedì 6 giugno 2022, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Il Sagittario si sente un po’ in trappola. È molto difficile fermare un Sagittario quando ha deciso di “andare oltre quella siepe”. Tutto sommato avete ragione voi, perché probabilmente, oltre quella siepe, c’è un qualcuno che vi aspetta. Questo primo quarto di Luna sorride al Capricorno: datevi da fare immediatamente, perché avete queste 24 ore non-stop per buttarvi in affari e in qualche bella storia d’amore. Oggi l’Acquario non è disturbato dalla Luna, ma da Mercurio che dice sempre qualche parola di troppo. Lasciate le cose più importanti di soldi a lunedì 13, quando Mercurio tornerà in Gemelli. Per oggi c’è una Venere molto strana in Toro: anche se avete ragione voi, non vi conviene far partire nuove crisi. I Pesci sono il segno che più risente di questo cambio di Luna, perché è proprio in opposizione diretta. Però potete muovervi lo stesso nel campo degli affari perché si tratta di una Luna molto attiva, anche se mette in discussioni voi, le vostre collaborazioni e le vostre idee, a proposito del lavoro e degli affari. Avete altre stelle che vi portano fortuna per risolvere questioni burocratiche o legali e, insieme a questo Marte positivo e questa Venere benevola, potrete già pensare a una nuova stagione sentimentale e passionale.

