Oroscopo Branko oggi 6 maggio 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Cosa hanno in serbo le stelle stando per la giornata di oggi, venerdì 6 maggio 2022, secondo l’oroscopo Branko? Scopriamo insieme le previsioni per tutti i segni zodiacali diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Partiamo con l’Ariete: lasciate passare questa strana Luna in Cancro che vi agita e vi rende impossibili i rapporti in famiglia e in coppia. Venere forma un aspetto buono per affari e soldi visto che si trova in sestile con Mercurio. Mettete da parte i rapporti sentimentali, i matrimoni, i fidanzamenti e così via e buttatevi nelle attività. Se dovete mettere a posto delle cose in famiglia lo potrete fare. La Luna non sarà negativa per sempre da domani sarà primo quarto in Leone e vi porterà novità per il vostro amore, soprattutto se siete soli. E il Toro? Urano e Sole e Luna Urano ma poi anche Giove sono utilissimi. Giove aiuta per le transazioni finanziarie. Le spese vanno controllate però per non incidere sul vostro budget, perché non sapete come sarà la prossima estate. L’amore è un po’ assente ma, effettivamente, non si può avere tutto in un solo giorno. Gemelli: basta con gli atteggiamenti fraterni in amore, con l’altro sesso va dato qualcosa di più. Venere è proprio nel punto giusto ed è molto bella avvicinandosi a Luna in Leone che potrebbe farvi trovare un nuovo amore. Il Cancro non ha più Saturno in opposizione ma è molto importante perché incide sulla vostra evoluzione interiore. La Luna nel cielo però vi dice un’altra cosa. Godetevi la vita. Si trova in aspetto con Giove, Sole ma anche Urano è sinonimo di fortuna. Vi aspettate occasioni di fortuna, specie in affari e forse arriverà qualcosa. La Luna in aspetto con Marte porta qualcosa in amore.

Oroscopo Branko di oggi 6 maggio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo venerdì di maggio per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: come sempre il mese del Toro significa battaglie nel lavoro, per i soldi e per il successo. Fastidi nella salute sono presenti ma oggi però con il Mercurio e la Venere nel segno si mette al primo posto la vita affettiva. Domani nel segno avrete la Luna più amorosa e sensuale del 2022 sarà proprio il vostro primo quarto. Si prevedono emozioni fantastiche. Cautela nella salute. La Luna conferma la sua positività in trigono con il cielo della Vergine che supera le aspettative. Il bisogno di certezza non è pessimismo ma non vi aiuta a vedere orizzonti lontani. Urano e Sole sono in un segno lontano che è amico. Grande aiuto della Luna per mettere ordine in famiglia. Le stelle vanno e vengono come i parenti nella vostra casa. Luna pesante per lo stomaco e agitata per la Bilancia. Mette in luce però una caratteristica: la generosità d’animo e l’aiuto per chi sta peggio. Il vostro buon cuore per la persona della vostra vita risplenderà in questo mese di maggio che vi farà fare dei salti di qualità. La Luna in Cancro porta incomprensioni per lo Scorpione, ma è sempre una Luna di maggio con Giove pianeta della fortuna. La vostra vita è di nuovo piena di sorprese. Nuove passioni con donne belle.

Oroscopo Branko di oggi 5 maggio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, venerdì 6 maggio, con gli ultimi quattro segni. La mente del Sagittario va in altre direzioni, da soldi a successo. Il successo però è bloccato. Il vostro cuore sente il dolce richiamo della Luna che esplode in un primo quarto in Leone nel fine settimana. Ci sarà un incontro di amore fuori programma. Con voi presto ci sarà la forza di Giove in Ariete e l’intraprendenza vostra tornerà. Luna in Cancro significa matrimonio per il Capricorno. Sapete cosa vi manca? Avete bisogno di momenti passionali, in fondo Marte in Pesci significa erotismo e così anche Plutone che conosce tutti i trucchi che portano al delirio amoroso. Dedicatevi più all’amore, la gioia di vivere e creare. L’Acquario in amore deve restare così come è. Ogni tanto qualcosa va cambiato ma voi siete elastici. Siete Uraniani e un po’ pazzi, per questo piacete così tanto. Sappiamo che questa diversità vi rende intensamente sensuali in amore. Prima conquistate con gli occhi poi con il sorriso. Nessuna occasione è perduta. Per i Pesci la Luna è nel segno del Cancro, un segno di amore e fortuna con sorprese che arrivano anche dal campo pratico. La Luna è in trigono con Marte e significa incontri con un uomo o una donna. Programmate le cose per il fine settimana. Cercate di andare sul mare, sul lago o sul fiume. Gli incontri di questo vi piaceranno, sono romantici.

