Oroscopo Branko, oggi 6 marzo 2022/ Le previsioni per i segni Ariete…

Oroscopo Branko oggi 6 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli

Si avvicina la primavera e con le nuove congiunzioni astrali che si delineano, in vista della nuova mezza stagione (trapelano anche le previsioni di marzo a cura di Paolo Fox, ndr), Branko presenta nel consuetudinario appuntamento radiofonico sulle frequenze Rds, le previsioni astrologiche relative alla giornata odierna, domenica 6 marzo 2022, per i 12 segni che compongono lo Zodiaco. Scopriamo insieme cosa rilevano le stelle per gli appassionati dell’Oroscopo Branko.

Si parte con l’Ariete: Avrete energie, ambizione che cresce e la voglia di fare, guadagnare, con questo Marte positivo che vi darà la forza, Venere che vi libera dalla gabbia. Sì, liberi, ma se siete sposati, questa libertà fino a un certo punto può valere.

Secondo l’oroscopo Branko, inoltre, si prevede per il Toro: Nel segno cresce una Luna ottimista, ma attenti a non diventare troppo possessivi, anche se avete ragione di sospettare qualcosa di qualcuno: avete dei nemici, Mercurio, Venere, Marte e Saturno. Ma avete anche il vostro Urano, quindi rilassatevi, è domenica.

Gemelli: Le questioni burocratiche saranno risolte, le grandi questioni legali saranno più complesse. Giorni di appuntamenti importanti, con entusiasmo e sicurezza di riuscire e riuscirete, con sorprese intense in amore.

Cancro, Leone e Vergine: cosa prevede l’oroscopo Branko per oggi, 6 marzo 2022

L’oroscopo Branko premia i Cancro: La prima casa è la vostra Luna amica, a partire da oggi che vi siete liberati da Venere negativa dopo 4 mesi, con Marte aggiunto, ce l’avevate anche con voi stessi, e ora le stelle di marzo vi mettono tra i segni protagonisti, con l’inizio di una nuova attività lavorativa per la carriera, una impennata per gli affari. Con Giove e la Luna in Pesci, avete forza interiore e quel pizzico di cattiveria, ritroverete sprint, le occasioni giuste. Breve sarà la ricerca in amore: accadrà tutto in una notte.

Leone: Questioni legali all’orizzonte, vi devo avvertire che ci potrà essere qualche grattacapo, anche per ciò che concerne la salute, con agitazione sul posto di lavoro. Calma.

In conclusione dell’oroscopo Branko, per i Vergine: Riuscita ampia, specie nell’amministrazione e nel commercio, questa Luna è perfetta per iniziare con persone lontane, occasioni non da poco. E saluterete Venere, dopo 4 mesi di positività in amore. Cura medica all’orizzonte, cala lo slancio passionale, che però aiuta la concentrazione. Ma non si escludono cambiamenti in amore, come unioni e separazioni.

