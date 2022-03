Oroscopo Branko, oggi 6 marzo 2022/ Le previsioni per i segni Bilancia…

Oroscopo Branko oggi 6 marzo 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario

E’ in arrivo la primavera 2022 e con il delinearsi delle nuove congiunzioni astrali, si preannunciano importanti risvolti per i 12 segni dello zodiaco, come anticipa l’ oroscopo Branko (trapelate intanto le previsioni dei primi 6 segni, ndr) rilasciato sulle frequenze Rds e relativo alla giornata odierna, sabato 5 marzo 2022. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio, insieme, cosa ci riservano le stelle circa l’amore e gli affetti, la salute e il benessere, passando per il lavoro e le finanze.

Si parte con la Bilancia: Dopo 4 mesi di Venere negativa, ora anche se non si respira molto, la vita riprende, vestiti e usciamo. L’acqua rigenera ed è positiva, annaffia il prato dell’amore.

Secondo l’oroscopo Branko, poi, per lo Scorpione: abbiamo 5 corpi celesti in aspetto di contrasto, si tratta dei tagli, di imposizioni, si richiede una forza nella vita. Voi siete tra cielo e terra.

Sagittario: Tutti avrete un nuovo appoggio, una nuova opportunità, con questa Venere e questo Marte, voi potete fare anche affari. Domani all’apertura degli uffici, sistema questioni burocratiche.

Capricorno, Acquario e Pesci: cosa prevede l’oroscopo Branko per oggi 6 marzo 2022

Stando all’oroscopo Branko, inoltre, per il Capricorno si preannuncia: In qualche modo vi sottomettete all’eternità, il tempo lavora per voi, ci sono segni che non hanno il favore del tempo che passa, e voi potete concludere il vostro tempo, l’inverno, con un vostro successo.

Acquario: Avete un comportamento da fiera paesana, come amanti vi considero instabili, vedremo come saprete resistere adesso, a questa Venere e a questo Marte. Di che vi lamentate?

In conclusione dell’oroscopo Branko, infine, spazio ai nati sotto il segno dei Pesci: Aperto in ogni direzione, per iniziare una vita nuova, si prevede una discussione ma potete chiarire con una bella ed energica e costruttiva Luna in Toro.



