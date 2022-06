Oroscopo Branko oggi 7 giugno 2022/ Previsioni 12 segni: Ariete, Toro, Gemelli…

Oroscopo Branko di oggi 7 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle stando per la giornata di oggi, martedì 7 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Scopriamo insieme le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. L’Ariete ha l’energia e il piglio di Marte, per tentare un formidabile salto in avanti. La copertura astrale nel campo professionale e affaristico è veramente ottima. Questa Luna in Vergine si trova al punto giusto e nel momento giusto, anche per iniziare attività autonome o la ricerca di un lavoro. Quest’idea di fare qualcosa di nuovo piace molto anche a Giove nel vostro segno, simbolo della libertà di realizzare, come la libertà di amare chi uno vuole e come vuole. Fortuna oggi per il Toro! Questa Luna è da sempre indice di soldi che sono già garantiti da Mercurio e Venere in Toro, e la fortuna quindi c’è in amore e negli affari. Risplende questo primo quarto per il Toro che è solo e per le donne Toro che hanno superato i cinquant’anni. I Gemelli attendono il ritorno di Mercurio nel cielo, lunedì 13 giugno. Per questo motivo, non c’è bisogno di essere impazienti se al momento non ci sono risultati, anche economici. L’importante è guardare la vostra salute: questa Luna in Vergine, che governa lo stomaco, si oppone a Nettuno e questo significa che potrebbe esserci qualche piccolo problema di digestione. Proprio questo martedì, il Cancro non se li aspetta, ma sono in arrivo soldi!

Oroscopo Branko oggi 6 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 7 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo martedì 7 giugno per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: siete contestati nell’ambiente di lavoro. Lasciateli dire! Perché cambiare? Mercurio sta per lasciare il Toro, Venere sarà presto in Gemelli, il Sole lo è già e questa Luna non è niente male per occuparsi di qualche piccola speculazione. Organizzate una romantica colazione sull’erba. La Vergine userà questo primo quarto di Luna per realizzare qualcosa di molto importante anche nei rapporti di amicizia: se c’è qualche amico che ha bisogno della vostra vicinanza fatevi sentire. Non perdete tempo in questioni piccole, perché spesso vi capita, con persone di cui avete già capito come non c’è da fidarsi in affari. Il primo quarto di Luna è in trigono con Venere ed è un segno d’amore, di famiglia, di figli, di riuscita e di fortuna. Nessun dubbio però che questo cambio di fase lunare è un chiaro richiamo alla salute della Bilancia, perché la salute è legata all’influsso della Luna in Vergine, in generale. Riguardatevi. Per lo Scorpione la Luna, primo quarto, si presenta vestita da dea della fortuna! Porterà felicità in amore.

Oroscopo Branko settimanale 5-9 giugno 2022/ Incontro trasgressivo per Ariete e...

Oroscopo Branko di oggi 7 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, martedì 7 giugno, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Il Sagittario deve avere molta cautela per quanto riguarda la salute. Perché questa Luna in Vergine vi disturba. I nati sotto il segno del Capricorno che sono single, sperano di trovare qualcuno il più presto possibile. Questo nuovo amore dovrà essere per la vita, anche se il cielo personale lo dovrà confermare. La vita dell’Acquario sta per cambiare. Mercurio resterà per pochi giorni ancora in Toro ed è già meno cattivo. Vi ha già reso più dolci, anche nelle vostre parole, in amore e nel matrimonio. Questa Luna in Vergine sarà l’artefice delle vostre prossime fortune economiche. La Luna sta provocano i Pesci, ma vi aiuta a tirar fuori le vostre migliori qualità. Urano unito a Nettuno vi rende visibili nel cielo, nello zodiaco e nella vita di noi tutti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko settimanale 5-9 giugno 2022/ Successo per Vergine e Bilancia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA