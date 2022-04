Oroscopo Branko oggi 8 aprile 2022/ Previsioni per Ariete, toro, gemelli, cancro…

Oroscopo Branko di oggi 8 aprile 2022: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Come ogni giorno, anche oggi, venerdì 8 aprile, torna l’appuntamento con l’oroscopo Branko, gentimenle offero dall’emittente radiofonica RDS. Cosa riservano le stelle per questo venerdì di aprile che dà il via al weekend della domenica delle Palme? I nati sotto il segno dell’Ariete devono pensare a se stessi e alla pripria famiglia allontanando ansie e tensioni dovute ad una Luna un po’ pesante, ma allo stesso tempo annuncia per i giovani, ma anche per le persone più adulte che hanno chiuso una vecchia storia e che hanno trovato nuovi amori importanti novità come il matrimonio. Nuove responsabilità, inoltre, per i giovani dell’ariete. Branko, poi, raccomanda di non mangiare e bere troppo.

Il Toro teme di aver buttato all’aria qualche progetto, ma secondo l’oroscopo di Branko non è così. Prima della fine di aprile avrete in mano qualcosa, ma sarà importante saper rischiare al momento giusto e con le persone giuste. Grande trasporto in amore. Basta pensare al passato per i nati sotto il segno dei Gemelli. Tutto il periodo è buono per cercare nuove imprese e collaborazioni. Siete liberi di viaggiare per affari o per amore.

Oroscopo Branko di oggi 8 aprile 2022: tutte le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo Branko per la giornata di oggi, venerdì 8 aprile, i nati sotto il segno del Cancro possono stare tranquilli perchè il cielo astrologico è limpido. Se c’è insoddisfazione da parte vostra in qualche settore dovete trovare il coraggio di chiudere. In amore e nelle relazioni sociali il fascino non vi manca. C’è qualcosa di nuovo negli affari, ma dovete essere bravi a coglierla al volo. Per il Leone è il momento di osare. Tutte le battaglie che avete in corso potrebbero concludersi positivamente se riuscirete a resistere fino al 10 maggio. In amore, invece, cercate di ritrovare la passione.

Cosa riservano, infine, le stelle ai nati sotto il segno della Vergine secondo Branko? Gli affetti rappresentano una parte fondamentale per i nati sotto il segno della vergine che, dà particolarmente importanza non solo all’amore, ma anche all’amicizia. Oggi, Marte è positivo per il vostro lavoro. La Luna è bella nel segno delle vostre amicizie che tornano nella vostra vita e vi concedono lo sprint creativo che mi mancava.











