Oroscopo Branko oggi 8 aprile 2022/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario…

Oroscopo Branko di oggi 8 aprile 2022: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa riservano le stelle secondo l’oroscopo Branko offerto dall’emittente radiofonica RDS per la giornata di oggi, venerdì 8 aprile? Quali segni riceveranno piacevoli sorprese? Secondo Branko, i nati sotto il segno della Bilancia devono avere un po’ di pazienza a causa di una Luna in cancro un po’ antipatica. Tenete sotto controllo i punti deboli della salute. Questa Luna porta notizie soprattutto dall’ambiente professionale. Per lo Scorpione ci sono nuove possibilità nel lavoro che, fino a pochi giorni fa, sembravano impossibile. E’ importante rinnovare il look per distinguervi dagli altri. Le donne dello Scorpione accarezzano un nuovo amante e sono felici.

Oroscopo Branko oggi 8 aprile 2022/ Previsioni per Ariete, toro, gemelli, cancro...

Anche il Sagittario deve controllare i punti deboli della salute come bronchi e piedi. Dal punto di vista professionale e finanziario importanti novità in arrivo. Abbiate pazienza in vista di un domani più roseo.

Oroscopo Branko di oggi 8 aprile 2022: la giornata di Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Branko per la giornata di oggi 8 aprile, per il Capricorno è previsto un passo avanti nel lavoro anche se i rapporti professionali non sono facilissimi. Con calma riuscirete a sistemare rapporti stretti. Manca un po’ di dolcezza nei rapporti di coppia. Luna d’argento per i nati sotto il segno dell’Acquario che fa crescere i vostri affari e le possibilità. Cercate un po’ di disciplina in tutti i settori della vostra vita perchè la Luna in face crescente fa crescere tutto quello che mettete nel corso quindi state attenti a ciò che bevete e mangiate. Per gli affari, questo venerdì è davvero fortunato

OROSCOPO BRANKO OGGI 6 APRILE 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e...

Infine, i nati sotto il segno dei Pesci hanno una Luna splendida dalla loro parte. le tensioni in famiglia possono essere finalmente risolte, ma tutto dipende da voi. Momenti favorevoli per gli investimenti, ma state attenti alle false promesse.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko oggi 6 aprile 2022/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA