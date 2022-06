Oroscopo Branko oggi 8 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 8 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle stando per la giornata di oggi, mercoledì 8 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Per l’Ariete resterà uno splendido ricordo della primavera, conservate la leggerezza di questa stagione grazie anche al Sole che con il suo influsso rende scorrevoli i rapporti negli affari. Venere è interessata al vostro benessere economico e Marte penserà a rendere unico questo momento in amore. La Luna in Bilancia potrà dare qualche nervosismo nei matrimoni di vecchia data, ma è molto intrigante per coloro che sono a caccia di avventure. Mercurio, sollecitato da Venere, porterà cose buone per il Toro. Attenti alle antipatie presenti nella vostra sfera lavorativa, ma in amore è presente un desiderio acceso, un fuoco già ben presente e vivo. In Gemelli si fa sentire ancora forte la tensione con le persone vicine per i conti che non tornano. Cercate di mettere a posto i conti, perché tutto può essere chiarito. Anche nel denaro avete il transito positivo di Giove. Anche Saturno è dalla vostra parte, non sprecate questa favorevole congiunzione. Per il Cancro il primo quarto nel segno funziona sempre. La Luna è dalla vostra parte, approfittatene partecipando a una festa, uscendo con gli amici, insomma divertitevi.

Oroscopo Branko di oggi 8 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi mercoledì 8 giugno 2022, per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Per il Leone è ostile l’ambiente di lavoro, non tutti condividono il vostro modo di vedere le cose, ma non cambiate per questo. La Luna è per voi positiva, ma state attenti alle speculazioni. Per la Vergine è in arrivo tanta fortuna, utilizzatela per realizzare qualcosa di importante. Fate sentire la vostra vicinanza nel campo delle amicizie e non perdete tempo con le persone che vi ostacolano negli affari. La Bilancia procede a rilento a causa di Marte in amore, ma Giove può tornarvi utile soprattutto se dovete affrontare qualche causa legale. Lo Scorpione in questo periodo ha una mente lucida e aperta, proprio quel che serve negli affari, dove vi sentite accerchiati da persone poco affidabili, utilizzate tutta la concentrazione di cui disponete e affidatevi ai pochi amici che vi salveranno. In amore il momento è positivo.

Oroscopo Branko di oggi 8 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, mercoledì 8 giugno, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Il Sagittario deve prendersi un momento di relax, perché la salute lancia dei segnali allarmanti. Utilizzate questa pausa per fare un punto della situazione e tirare le somme entro la fine della settimana. Il Capricorno è in cerca dell’anima gemella e oltretutto la desiderate in tempi molto brevi, ebbene ci sono buone notizie, perché l’amore sta per arrivare e le stelle indicano sarà per la vita. Per l’Acquario è in vista un cambiamento importante, in amore Mercurio vi porterà ad essere meno polemici e negativi. La Luna vi porterà fortuna negli affari, ma imparate a diffidare di qualche vostro collega di lavoro. Pesci fatevi sentire con questa Luna che continua a provocarvi, Urano e Nettuno vi rendono visibili agli occhi di tutti e allora usate tutta la vostra fiamma vitale per mostrarvi ancora più belli.

