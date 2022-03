Oroscopo Branko, oggi 8 marzo 2022/ Previsioni per Capricorno, Pesci, Acquario e…

Oroscopo Branko 8 marzo 2022, previsioni per Vergine, Scorpione e Sagittario

Come sarà la giornata, oggi 8 marzo 2022 per i segni zodiacali? A dare un suggerimento a tutti ci ha pensato l’analisi delle stelle dell’oroscopo di Branko che nel solito appuntamento radiofonico da RDS ha rivelato le previsioni astrologiche per oggi martedì 8 marzo. Per la Vergine Branko sottolinea come tutta l’attenzione è puntata direttamente sul prossimo fine settimana ma il lavoro si fa stringente. Il consiglio dell’astrologo è quello di restare nell’ombra per avere meno responsabilità ma suggerisce di ricaricare le batterie per ripartire ancora più forte.

I nati sotto il segno dello Scorpione oggi dovranno essere molto attenti a giocare le proprie carte per evitare che nessuno si senta manipolato da loro, il consiglio è quello di non essere precipitosi. I Sagittario in questo periodo sono molto introspettivi e secondo l’astrologo: le persone a voi vicine, quelle che vi vogliono molto bene, vi riporteranno alla realtà.

Che giornata sarà secondo l’oroscopo di Branko per Capricorno, Acquario e Pesci?

Attraverso l’analisi delle stelle l’oroscopo di Branko ha notato una forte consapevolezza per i nati sotto il segno del Capricorno, ma una deviazione improvvisa potrebbe intrecciare l’umore di questo segno zodiacale. Inoltre, secondo l’astrologo la visione totale della realtà di questo segno potrebbe essere un po’ stravolta da agenti esterni.

Per l’Acquario, secondo Branko, la stanchezza inizia a farsi sentire, il consiglio delle stelle è quello di non dare troppo adito ai contrattempi e di procedere con cautela. Un momento non troppo tranquillo neanche per i Pesci che a causa di questioni familiari vedono la propria capacità di concertazione molto limitata. L’astrologo consiglia a tutti di non farsi coinvolgere più del dovuto in situazioni che potrebbero offuscare la ragione.

