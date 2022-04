Oroscopo Branko oggi 9 aprile 2022/ Previsioni per Ariete, toro, gemelli, cancro…

Oroscopo Branko di oggi 9 aprile 2022: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Cosa prevedono le stelle secondo l‘oroscopo di Branko per la giornata di oggi, sabato 9 aprile? Vediamo insieme le previsioni astrali, segno per segno, diffuse da Branko attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. La posizione della luna favorisce tutti i segni in maniera positiva, come anche Giove e Venere aiuteranno a trovare una strada durante queste settimane. L’Ariete, sempre frenetico e precipitoso, deve ancora imparare a proporsi nel lavoro. Il segreto è restare calmi, seguire la dieta e far un po’ di sport per concludere alla grande questo week end. Grazie alla protezione di Venere e la posizione di Giove, il Toro riuscirà a realizzare una speranza d’amore. Si annuncia una bellissima Pasqua con la stessa Luna con un bellissimo aspetto e il vostro caro Urano.

Oroscopo Branko oggi 9 aprile 2022/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario…

La settimana si è conclusa bene per i nati sotto il segno dei Gemelli grazie alla vostra capacità di tenere sotto controllo la situazione, soprattutto in ambito professionale. Nel segno dell’Ariete l’azione di Mercurio sarà benevola sino a lunedì. Questa luna è perfetta per mettere a posto i conti, ma il vero problema è un nodo del passato che ha ancora tanta influenza sulla vostra vita. I motivi possono essere vari, forse a causa di una frettolosa collaborazione, un investimento poco ponderato, un matrimonio non riuscito però avete tempo per rimettere tutto a posto. Ricordatevi però che con i cocci è difficile ricreare un vaso perfetto. Il presente è fondamentale da vivere.

Oroscopo Branko oggi 8 aprile 2022/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario...

Oroscopo Branko di oggi 8 aprile 2022: come andrà la giornata per Cancro, Leone e Vergine?

Come riservano, invece, le stelle, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo sabato di aprile che anticipa la Domenica delle Palme per i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine? I nati Cancro sono delle creature d’acqua, il segno dei marinai, e con l’aiuto di Venere riuscirete ad arrivare alla riva.

Successo, guadagno e felicità sono le parole contraddistinguono l’oroscopo dei nati sotto il segno del Leone. La Luna crescente, Giove e Venere positivi favoriscono tutte le vostre iniziative. Infine, i nati sotto il segno della Vergine devono tenersi pronti a cambiare i propri progetti anche all’ultimo momento, anche se può preoccupare e voi siete dei perfezionisti, purtroppo viviamo in un momento di crisi enorme.

Oroscopo Branko oggi 8 aprile 2022/ Previsioni per Ariete, toro, gemelli, cancro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA