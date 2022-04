Oroscopo Branko oggi 9 aprile 2022/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario…

Oroscopo Branko di oggi 9 aprile 2022: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Tornano le previsioni di Branko per i segni della bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci per la giornata di oggi, sabato 9 aprile. Branko fornisce utili consigli attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Quali segni saranno più fortunati degli altri? Chi vivrà una piacevole giornata? I nati sotto il segno della Bilancia devono ricordare che tra una settimana ci sarà la vostra luna piena, nascerà qualcosa di fortemente eccitante e amoroso.

Questo sabato, i nati sotto il segno dello Scorpione vivranno sotto una nuova luce. E’ un vero e proprio momento di rinascita da sfruttare cogliendo ogni occasione. Giornata positiva per i nati sotto il segno del Sagittario. Sarebbe ottimo, sotto questa Luna rigenerante, fare un pensiero sulle cose andate male e interrogarsi sul motivo.

Oroscopo Branko di oggi 9 aprile 2022: le previsioni per la giornata di Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko, i nati sotto il segno del Capricorno devono fare attenzione al cibo e alle bevande, ma soprattutto chiedersi se le colpe di ciò che accade sono sempre degli altri. Anche i nati sotto il segno dell’Acquario devono aprire gli occhi e fare attenzione all’ambiente circostante. Il lavoro che state facendo, i vostri contatti e contratti adesso vi vogliono lucidissimi e la luna non dà lucidità.

Come sarà, infine, il sabato per i Pesci? Si prospetta una Fortuna sicura. Sono favorite tutte le iniziative lavorative, domestiche, private, intime nascoste cioè quelle cose che state cercando di non svelare tenendo tutto per voi magari per fare una sorpresa a qualcuno. Ci riuscirete o qualcuno riuscirà a scoprire i dettagli di questa sorpresa? Con il vostro talento porterete a termine la missione.

