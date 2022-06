Oroscopo Branko oggi 9 giugno 2022/ Le previsioni per i 12 segni zodiacali

Oroscopo Branko di oggi 9 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle stando per la giornata di oggi, giovedì 9 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. L’Ariete non deve cedere all’impulsività e al nervosismo, con questa Luna in Bilancia opposta a Giove e Marte. Lasciate perdere le osservazioni critiche o gli apprezzamenti facili e insistete con i vostri progetti professionali e di affari. Da un’altra parte del cielo vi raggiunge il potente influsso di Sole, la prima forza in astrologia, che insieme a Saturno vi consente di assumere compiti di grande responsabilità. Potrebbe rallentare un attimo questa vostra corsa al successo, solo per un intoppo di tipo privato. Il Toro è ricercato per lavoro e affari. Qualcosa di molto emozionante potrebbe presentarsi oggi in famiglia, con i vostri figli. Una specie di festa, dell’amore e della professione: questo è il positivo passaggio della Luna in Bilancia, influsso che si aggiunge a Venere nel vostro segno. Quindi provocherete anche gelosie nell’ambiente professionale: sorvolate. Sole nel segno dei Gemelli e Saturno fisso in Acquario: questo è un grande trigono. Il Sole dà la grinta vitale, l’entusiasmo e l’intelligenza; Saturno dà la tattica giusta per preparare l’assalto a qualcuno che sembra imbattibile. Straordinario trasporto in amore. La Luna in Bilancia diventa aspra per il Cancro. Ma dopo la Bilancia arriva lo Scorpione! I piccoli disguidi in famiglia, con i figli, passano, non preoccupatevi. Imponetevi un perfetto autocontrollo anche nella salute, misurate le parole, perché il dado professionale è tratto: Mercurio vi porterà in alto e Nettuno lontano.

Oroscopo Branko di oggi 9 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi giovedì 9 giugno 2022, per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Venere è ostile al Leone che però può contare su Giove, il massimo in astrologia. Molto buona questa Luna in Bilancia, non solo per l’amore, ma anche per le questioni scritte, anche quelle finanziare, quel settore che momentaneamente è un po’ complicato a causa della presenza di Mercurio e Venere nel segno del Toro. Tutto però fa pensare che siete alle prese con novità incredibili, nel vostro lavoro, nella vostra professione e in famiglia. Oggi la Vergine deve restare in contato con chi vi interessa per affari, nel caso voi foste in viaggio. Il cuore è forse più agitato del solito, ma anche molto speranzoso, perché sente l’arrivo della buona occasione. Voi avete il fiuto per gli affari e state fiutando qualcosa che c’è nell’aria. La Bilancia deve dare il massimo sul lavoro perché Venere vi ama e quando voi siete amati da Venere, riuscite in tutto. La Luna in Bilancia chiude un ciclo zodiacale per lo Scorpione. La Luna richiama ricordi che giacciono come addormentati che però sono pronti a fiorire e a diventare una forza per la vostra vita presente. Il vostro cuore è un po’ agitato e Urano un po’ più aggressivo del solito, anche se speranzoso.

Oroscopo Branko di oggi 9 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, giovedì 9 giugno, con gli ultimi quattro segni zodiacali. La Luna in Bilancia è un transito che aiuta il Sagittario nelle questioni legali: siete molto protetti da questo punto di vista, sopratutto se voi stessi avete una professione legale, ma anche sportiva o giornalistica, in quanto Giove vi rafforza altrettanto. Date ogni tanto forma a quei desideri peccaminosi che a volte vi attraversano. La Luna è in quadratura per il Capricorno. Marte è pessimo, Giove è pessimo in Ariete. Questi due pianeti però non sono così cattivi se vi danno la forza di smetterla con le persone che non sono alla vostra altezza. L’Acquario deve usare il suo talento oratorio per dire quello che realmente pensa sul lavoro e anche in famiglia. Nascono discussioni, tensioni e ci saranno ancora prima dell’estate, ma è meglio chiarire tutto sotto questa Luna di giugno. La Luna in Bilancia è gentile per i nati sotto il segno dei Pesci. Nel lavoro, se dovete affrontare discussioni, è certo comunque che vincerete perché è troppo bello questo Mercurio e bella questa Venere, con Urano, che può portare colpi di fortuna dove uno meno se l’aspetta.

