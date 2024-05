Oroscopo Branko, oggi 9 maggio 2024/ Ariete carismatico, Cancro vuole staccare la spina e…

Oroscopo di oggi 9 maggio a cura di Branko: le previsioni segno per segno

Branko rinnova l’appuntamento con l’Oroscopo di oggi, in data 9 maggio 2024, e tra le previsioni segno per segno vede Ariete carismatico e il Cancro in preda allo stress.

Ma scopriamo insieme, nel dettaglio, le previsioni fornite per i 12 segni dello Zodiaco, secondo le influenze degli astri in ogni aspetto, dall’amore agli affari passando per la salute, dell’astrologo superstar di RDS competitor di Paolo Fox, Branko.

Ariete: la Luna in Gemelli ti rende e carismatico e puoi convincere chiunque, anche i nemici giurati.

Toro: secondo l’oroscopo di oggi a cura di Branko ci si prepara a vivere una storia d’amore emozionante.

Gemelli: si prevedono nelle previsioni di Branko dei nuovi incontri, così come I nuovi progetti nel lavoro

Cancro: occorre del tempo per della terapeutica introspezione. Forse basterebbe staccare la spina per combattere lo stress

Leone: l’oroscopo di oggi a cura di Branko incoraggia ad una pausa di riflessione.

Vergine: si prevedono malumori generati dalla congiuntura della Luna in quadratura che porta agitazione.

Tra gli altri segni dello zodiaco, le previsioni dei top e flop nell’oroscopo di Branko:

Bilancia: una bellissima Luna é in aspetto favorevole per delle novità tutte da godersi

Scorpione: il settore pratico ha il sopravvenuto sugli altri aspetti, nell’Oroscopo di oggi a cura di Branko.

Sagittario: nel weekend Branko prevede un momento di congiuntura favorevole per del sano relax.

Capricorno: si può trovare un nuovo impegno, per degli stimoli stuzzicanti.

Acquario: la Luna in buon aspetto può portare piacevoli sorprese inaspettate.

Pesci: occorre avere prudenza, la Luna sembra dirsi avversa, tra le previsioni dell’oroscopo di oggi a cura dell’astrologo superstar in onda sulle frequenze RDS.

