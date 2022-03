Oroscopo Branko, oggi 9 marzo 2022/ Previsioni per Vergine, Cancro, Leone Bilancia e…

Oroscopo Branko, oggi 9 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Cosa dicono le stelle nell’oroscopo Branko di oggi mercoledì 9 marzo 2022? Come ogni mattina le previsioni dell’astrologo sono state diffuse dall’emittente radiofonica RDS. Per i nati sotto il segno dell’Ariete la giornata di apre in maniera positiva. Gli Ariete, secondo Branko, sanno come brillare, come emergere e siete ammirati e stimati da coloro chi gli sta intorno. L’astrologo suggerisce di non allontanarsi dalle priorità della vita.

Per i Toro è arrivato il momento di fare il punto delle proprie idee e metterle in pratica. Per l’astrologo oggi i Toro dovranno cercare di andare oltre a quanto fatto fino ad ora e ricominciare tutto da zero. L’oroscopo Branko vuole mettere in allerta i Gemelli: attenzione a non viaggiare troppo con la fantasia. Non c’è bisogno di vendicarsi, non avete necessità di umiliare qualcuno per emergere.

Cancro, Leone e Vergine. Come andrà la giornata secondo l’oroscopo Branko di oggi 9 marzo 2022?

Secondo l’oroscopo Branko, per i Cancro dopo aver chiuso i conti con il passato (come predetto nell’oroscopo di ieri) adesso è arrivato il momento di pensare in grande in vista del futuro. I nati sotto il segno del Leone in questi giorni secondo l’astrologo dovranno cercare di socializzare di più e non cercare di isolarsi in quanto potrebbe avere una ricaduta negativa sul proprio lavoro.

Per i nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo Branko riceveranno sul lavoro lo stimolo positivo di Acquario, Saturno, Marte e Venere che porteranno a questo segno stabilità e benessere. Attenzione però, i Vergine avranno anche qualche astro contro e dovranno stare attenti soprattutto per gli aspetti che riguardano la legge e la prudenza nella salute.

