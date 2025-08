Le previsioni di oggi domenica 3 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore, benessere e lavoro per gli altri segni dello zodiaco

Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco, con l’oroscopo di Branko per oggi, domenica 3 Agosto 2025, dedicato a tutti gli altri segni. Da Bilancia a Pesci, passando per Scorpione, Sagittario, Capricorno e Acquario, scopriamo cosa dicono le stelle sul fronte del lavoro, dell’amore e della salute.

Cominciamo dalla Bilancia che, secondo l’oroscopo di oggi, si appresta a vivere una giornata in cui dovrà chiarire alcune situazioni. Fondamentale sarà definire confini chiari e salutari, sia in amore che nei rapporti lavorativi. Le parole, in qualsiasi conversazione, vanno sempre dosate e ponderate.

Oroscopo Branko 2 agosto 2025, le previsioni su amore e lavoro/ Scorpione incerti, Pesci protagonisti

L’oroscopo di Branko per lo Scorpione, pone enfasi sulla grande fermezza di questo segno in questa domenica agostana. Qualcosa di non risolto richiede un focus particolare da parte di questo segno, che può appigliarsi all’amore e trovare la forza necessaria. Per la salute, attenzione al benessere fisico e alla cura dell’alimentazione.

Oroscopo Branko 2 agosto 2025, le previsioni su amore e lavoro/ Cancro tra istinto e rischi, Ariete ottimisti

Proseguiamo con il Sagittario, in cui cresce sempre più una forte voglia di evasione. Un’evasione dalle proprie responsabilità, dai propri doveri e dai propri obblighi. Occorre trovare un equilibrio tra ciò che bisogna necessariamente fare e ciò che ci ispira. Le stelle ci sorridono, nel caso in cui ci fossero nuove opportunità all’orizzonte.

Oroscopo Branko di oggi, domenica 3 agosto: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Per il Capricorno, l’oroscopo sottolinea l’importanza dei piccoli passi e dei piccoli successi nel lavoro. La giornata di oggi può essere una di queste. Attenzione però a non dimenticare il valore dei legami e degli affetti, che sono altrettanto fondamentali nella nostra vita.

Oroscopo Branko 1 agosto 2025, previsioni su amore e lavoro/ Decisioni difficili per Scorpione e Acquario

Per l’Acquario, creatività e originalità possono essere finalmente premiate. I pensieri che tendono ad isolarci non sono sempre positivi, forse è il momento di condividere idee con qualcuno a noi vicini o intraprendere nuove collaborazioni. Anche in amore vincono gli audaci.

Concludiamo con l’oroscopo di Branko per i Pesci, sospesi tra immaginazione e realtà in questa domenica agostana. Una stato d’animo che può essere sfruttato per qualcosa di bello o per riprendere in mano ciò che è stato trascurato. In amore, vince sempre il cuore…