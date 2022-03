Oroscopo Branko oggi lunedì 21 marzo/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Acquario e…

Orsocopo Branko lunedì 21 marzo: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi secondo l’oroscopo Branko? Quali saranno i segni fortunati e quali no? Come ogni mattina l’astrologo ha diffuso il suo oroscopo sull’emittente radiofonica RDS. I nati sotto il segno della Bilancia quest’oggi hanno solo un obiettivo: prendere le distanze dai problemi e dalle responsabilità che aumentano ogni giorno di più. L’astrologo consiglia solo di prendere le cose con leggerezza e non complicarsi la vita.

Gli Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko dovranno tornare con i piedi per terra, senza preoccuparsi di ciò che sta succedendo intorno a loro. L’astrologo consiglia di mettere a punto una strategia vincente per uscire da un problema. I Sagittario oggi dovranno cercare di mantenere la calma e di prendere tutto il tempo necessario per decidere come muoversi.

Cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo Branko per Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Branko quest’oggi, lunedì 21 marzo 2022 i nati sotto il segno del Capricorno inizieranno questa settimana con un ottimo umore e un’attrazione per i temi filosofici ed esistenziali. Per l’astrologo questo momento è ottimo per il capricorno e le idee a loro non mancano, ma bisognerà metterle in pratica.

Per i nati sotto il segno dell’Acquario quest’oggi sarà molto difficile capire cosa fare per via delle numerose emozioni tutte diverse tra di loro. Il consiglio dell’astrologo è quello di essere ottimisti. I nati sotto il segno dei Pesci oggi sono divisi in due: da un lato vorrebbero buttarsi a capofitto e dall’altra parte vorrebbero aspettare ancora un po’. L’astrologo consiglia di non avere paura, tutto si risolverà nel migliore dei modi.

