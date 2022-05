Oroscopo Branko, previsioni 17 e 18 maggio 2022/ Problemi per il Leone e…

Oroscopo Branko, previsioni 17 e 18 maggio 2022: situazione difficile per il Gemelli che…

Tornano anche per oggi le previsioni dell’oroscopo Branko. Quali saranno i segni migliori e peggiori delle prossime ore? L’Ariete avrà le idee particolarmente chiare. Non ha bisogno di aspettare ma deve agire in fretta. Questo “mood” piace molto alle persone che avete accanto e vi rende più affascinanti. Non strafate però, dedicate tempo anche al relax. Devi ascoltare molto di più i consigli di persone che ne sanno più di te, nel tuo lavoro questo consiglio sarà molto importante, dal momento che qualcuno che ha molta più esperienza di te farà un’osservazione oggi, è probabile che tu non voglia prestare attenzione ad esso, quindi sarà molto importante abbassare i tuoi livelli di orgoglio e ascoltare tutto ciò che ti dice. Il Toro non dovrà cedere all’impulsività. Sarà sempre una buona opzione accettare le cose che gli altri ti dicono come qualcosa di positivo, non sempre tutti cercano di attaccarti in qualche modo, questo è qualcosa che avresti potuto pensare quando eri più giovane, ma oggi devi iniziare a prendere le cose con più umorismo.

Il Gemelli si troverà ad affrontare una situazione spiacevole ma ne uscirà usando l’arma della sincerità. Non aver paura di dire la verità alla persona che stai incontrando, se gli hai nascosto qualcosa, è tempo di parlare sinceramente e lasciare nelle sue mani la decisione di andare avanti. Entusiasmo e ottimismo contageranno invece i nati sotto il segno del Cancro. Sarete “contagiosi” perché chi vi sta accanto sarà coinvolto da questa condizione mentale. Tra l’altro state bene anche fisicamente, continuate così.

Le previsioni di Branko della giornata di oggi 17 maggio e di domani 18 maggio segnalano che il Leone avrà dei grattacapi. Avete un po’ di ostacoli da superare ma con un po’ di pazienza riuscirete a superare tutto, cercate di riposarvi perché altrimenti verrà meno anche l’armonia. Vi servirebbe anche qualche stimolo in più magari. In questi giorni sarà utile concedersi un’uscita con gli amici ma anche incontrare nuove persone. Momento top per la Vergine. Avete ottimismo e umorismo da vendere: il cielo promette grandi cose e in questo periodo sarete in grado di perfezionare tutti i vostri piani. La testa c’è, ora mettete in pratica tutto ciò che sapete fare! Approfittate di questo momento.

E’ tempo di relax per il segno della Bilancia. Sentite il bisogno di dedicare un po’ di tempo a voi stessi e pensare alla privacy. Siete in forma, sia fisicamente che psicologicamente, ma non dovete trascurare il riposo altrimenti rischiate di sforzarvi troppo e andrete in tilt. Per lo Scorpione è tempo di darsi da fare in amore senza aspettare che tutto si sistemi da solo. Non aspettarti che le cose si risolvano da sole con il tuo partner, è essenziale che tu gli dia l’importanza che richiede e che tu faccia valere i tuoi diritti come parte fondamentale della vita che hai costruito insieme.

Le previsioni di Branko proseguono con il resto dei segni zodiacali. Per il Sagittario è momento di prendere una decisione in amore. Non lasciare che una persona intralci la tua felicità, stai lasciando che prenda molte decisioni per te e non ti sta facendo bene, se si tratta di una relazione recente, allora devi iniziare a pensare se continuare o meno ad andare avanti su questo percorso insieme. Lavoro al top per il segno del Capricorno. Avete molta energia a disposizione e siete in grado di tenere sotto controllo la vostra sensibilità. Ottimo il lavoro, anche quello di squadra, con quest’attitudine i risultati senz’altro non mancheranno.

Nessuna paranoia per l’Acquario. Avete un obiettivo: portare a termine tutte le promesse. E oggi siete davvero determinati e orgogliosi, attenzione solo alle discussioni o al pensiero fisso sulla salute. Il segno top di questi giorni è quello dei Pesci. Il cielo promette grandi cose: oggi siete simpatici, pieni di vita. Forse è arrivato anche il momento di staccare la spina e riposarvi un po’, non potete essere sempre attivi al 100% e focalizzati al massimo. Serve anche allentare.











