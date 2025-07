Previsioni oroscopo Branko, le previsioni fino al 20 luglio 2025: dal Cancro al Leone, passando per la Vergine

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico secondo le indicazioni astrali del noto esperto di astri. L’oroscopo Branko ci rivela che nelle prossime ore ci ritroveremo a fare i conti con una serie di situazioni interessanti, dall’Ariete al Toro passando per i nati sotto il segno dei Gemelli, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

ARIETE: giornata piena di attività ma allo stesso tempo produttiva e ricca di attività. Nonostante sia domenica, potreste avere qualcosa da completare di significativo. In ambito amoroso, cercate di evitare conflitti superflui.

TORO: potrebbe esserci qualche piccola tensione in questo momento, si risolverà tutto. Il lavoro intanto può attendere, cercate di recuperare le energie e i legami affettivi, anche quelli passati.

GEMELLI: le attività all’aperto vi forniscono nuova energia. Branko vi consiglia di non procrastinare un confronto importante se lo avete già in programma in questo momento, ne potrete trarre beneficio.

Previsioni oroscopo Branko, le indicazioni del 20 luglio 2025

Non è finita qui, sempre secondo il noto astrologo le prossime ore ci daranno qualche aggiornamento anche riguardo a un altro gruppo di segni. Dal Leone ai nati sotto il segno della Vergine, scopriamo cosa potrebbe accadere.

CANCRO: a Luna amplifica le emozioni già forti. Può davvero essere il momento ideale per fermarvi a pensare a ciò che desiderate veramente nella vostra vita e raccoglierete sicuro qualche soddisfazione.

VERGINE: in amore cercate di non diventare troppo critici. E’ risaputo che pianificare la giornata vi farebbe sentire meglio, ma stavolta ci saranno delle difficoltà non indifferenti con le quali dovrete fare i conti.

LEONE: il Sole vi darà una bella carica di energia, avrete delle notizie interessanti molto presto, possibile sorpresa in arrivo da parte del vostro partner.