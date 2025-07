Oroscopo Branko, le previsioni fino al 20 luglio 2025: cosa potrebbe accadere, dallo Scorpione al Sagittario

Novità in arrivo in queste ore dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo Branko ci saranno diverse situazioni intriganti per la giornata del 20 luglio 2025. Dalla Bilancia ai nati sotto il segno dello Scorpione, passando per Acquario e Pesci, sarà un fine settimana ricco di colpi di scena. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere per i vari segni dello zodiaco:

BILANCIA: siete alla ricerca di un equilibrio che potreste trovare domenica, attraverso una conversazione sincera. Nella coppia si riaccende la passione e dopo qualche tensione i problemi finiranno alle spalle.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo Branko potreste ricevere una bella sorpresa in questa fase, l’atmosfera si fa profonda e la domenica vi può sorprendere in tutti i modi.

SAGITTARIO: la giornata si prospetta davvero stimolante e ricca di sorprese, qualche pensiero di lavoro potrebbe bloccarvi e non farvi vivere del tutto spensierati questa domenica.

Oroscopo Branko, previsioni fino al 20 luglio 2025

Non è finita qui, perché ci sarà tanta carne al fuoco nelle prossime ore anche per un altro gruppo di segni, dall’Acquario ai Pesci, che in questo 20 luglio 2025 si ritroveranno a fare i conti con diverse situazioni intriganti. Vediamo ancora più nel dettaglio cosa potrebbe succedere:

CAPRICORNO: avete come sempre delle responsabilità alle quali non intendete rinunciare. L’Oroscopo Branko vi invita a lasciarvi andare alle emozioni nelle prossime settimane, ma a partire già da adesso.

ACQUARIO: a creatività sta crescendo. Potreste avere un’illuminazione interessante riguardo al vostro futuro. Nella sfera amorosa dovrete essere meno ambigui. Una curiosa telefonata potrebbe sorprendervi in queste ore.

PESCI: siete sensibili e avete necessità di essere tutelati. Il vostro partner potrebbe spiazzarvi, evitate di pensare al lavoro almeno per oggi altrimenti la vostra serenità potrebbe risentirne.