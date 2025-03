Previsioni oroscopo Branko 30 marzo 2025: dallo Scorpione al Sagittario

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo le previsioni oroscopo Branko non mancheranno situazioni interessanti anche per gli altri segni dello zodiaco, dallo Scorpione al Sagittario. Questioni di amore e di lavoro sul tavolo, scopriamo nel dettaglio che cosa potrebbe accadere nelle prossime ore

SCORPIONE: Mercurio raggiunge il loro cielo il 30 ed è tempo di far scattare la passione. Forse sono pronti a rischiare di nuovo. Devono comunque fare attenzione e restare con i piedi per terra perché basta un nulla per far crollare il castello costruito fino ad oggi.

SAGITTARIO: possono avere a che fare con una Luna strepitosa sabato 29 marzo. Le buone notizie sono in arrivo dalla domenica. È in previsione un weekend intenso e denso di emozioni sincere. Le coppie innamorate vivono un momento romantico.

BILANCIA: potrà portare un sacco di confusione in tutti i campi. Complicato anche Marte. L’amore va migliorando. L’astrologo consiglia caldamente di non maneggiare oggetti pericolosi, prestate attenzione a Nettuno.

Oroscopo Branko, previsioni 30 marzo 2025: le previsioni di Capricorno e Acquario

Proseguendo il nostro viaggio tra gli astri scopriamo che anche Capricorno e Acquario si ritroveranno a fare i conti con alcune novità importanti nelle prossime ore, sia per quanto riguarda le questioni di cuore che quelle di lavoro.

CAPRICORNO: cercate di riflettere su quelle che sono le vostre priorità. Con tanti pianeti in Ariete, potreste sentirvi messi alla prova in queste giornate, fatevi trovare pronti.

ACQUARIO: in amore, il desiderio di libertà è forte, ma non deve trasformarsi in distacco. Se siete in coppia, cercate di coinvolgere il partner nei vostri progetti senza tirarlo fuori.

PESCI: per quanto riguarda le questioni di amore sentite la necessità di conferme e sicurezza. Se siete in coppia, cercate di non proiettare le vostre insicurezze nel rapporto, ma piuttosto di rafforzarlo con gesti sinceri.