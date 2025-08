Oroscopo Branko, previsioni 6 agosto 2025: Gemelli sorprendenti in amore, Vergine travolta dai pensieri del passato.

Cosa dicono le previsioni Oroscopo Branko per questa giornata di mercoledì 6 agosto? Il famoso astrologo ha lanciato il verdetto per i segni dello zodiaco, che durante l’estate vivranno momenti di cambiamento molto profondo. Passiamo subito a scoprire le previsioni per i primi sei segni, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Chi sarà il più fortunato?

Oroscopo Branko, previsioni 6 agosto 2025: Toro deve risparmiare!

ARIETE: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo di grandissima energia. Secondo l’Oroscopo Branko si sentono carichi, quasi rinati. Eppure dovete imparare a fermarvi un attimo e a ragionare bene riguardo alle prossime mosse. In amore cercate il dialogo con il partner, mentre a lavoro siete fortunati: riceverete quella risposta che aspettavate da tempo.

TORO: cari amici del Toro, per voi questo è il tempo della concretezza. Siete chiamati dai pianeti ad occuparvi di quelle questioni che ormai da tempo vi stanno infastidendo, mentre occhio alle finanze! Trattenetevi dal fare acquisti compulsivi: questo non è il momento di spendere troppi soldi.

GEMELLI: da troppo tempo state reprimendo quello che siete davvero, ma soprattutto, state cercando di seppellire alcune idee brillanti forse per paura di osare. Ebbene, secondo l’Oroscopo Branko è il momento di mettersi in gioco: perchè dovrebbe andare male? In amore verrete sorpresi da un gesto assai inaspettato.

Oroscopo Branko, previsioni 6 agosto 2025: Vergine pieno di pensieri…

CANCRO: nell’ultimo periodo state vivendo di veri e propri rimpianti, e la vostra energia si esaurisce in un millesimo di secondo. Se qualcosa vi appesantisce, meglio fare chiarezza e togliere i rimorsi dal petto. In questa giornata siete chiamati a riflettere sulle scelte che volete per la vostra vita.

LEONE: cari Leone, avete l’energia alle stelle! Ma attenzione a non dare tutti voi stessi durante questo mese, altrimenti vi ritroverete scarichi prima del tempo. L’Oroscopo Branko dice che a lavoro dovete imparare ad essere meno saccenti, altrimenti potreste fare brutta figura con i colleghi e non solo. In amore, lasciatevi andare un po’ di più alla tenerezza!

VERGINE: nell’ultimo giorno non riuscite a smettere di pensare ai problemi che affliggono la vostra vita. In amore, continuate a pensare ad una persona che avevate lasciato in sospeso nel passato. Prendete coraggio e apritevi strade nuove!