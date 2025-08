Oroscopo Branko, previsioni 6 agosto 2025: Acquario, basta paura di osare! Pesci ancora legati al passato, Capricorno al limite del burnout.

In questo mese di agosto l’Oroscopo Branko ha le previsioni perfette per tutti i segni dello zodiaco, con consigli particolari per oggi, mercoledì 6 agosto 2025. In particolare, di seguito vedremo le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 6-12 agosto 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: lavoro e amore

Oroscopo Branko, previsioni 6 agosto 2025: Scorpione, molla il controllo

BILANCIA: questa settimana dovete imparare a pensare prima di parlare. A lavoro sta per arrivare una svolta significativa: una collaborazione che potrebbe cambiarvi totalmente la vita. In amore, il partner vi chiede di essere più decisi e concreti: meglio chiarirsi il prima possibile, altrimenti potrebbe esserci una separazione.

Oroscopo Branko, previsioni 6 agosto 2025/ Da Ariete a Vergine: Leone fortunato, Toro occhio alle finanze!

SCORPIONE: in questo periodo l’Oroscopo Branko vi chiede di seguire l’istinto, in particolare avrete un’intuizione significativa a livello lavorativo. In amore siete troppo controllati, cercate di capire che chi vi ama, lo fa perchè vuole proprio la vostra personalità. Quindi, è meglio lasciar perdere la voglia di perfezione.

SAGITTARIO: per voi è un periodo davvero complicato. Spesso avete voglia di mollare tutto e iniziare una nuova vita, anche se è meglio pensare a quello che lascereste. Se proprio volete cambiare vita, pensate bene a quello che lasciate indietro e prendetevi le giuste responsabilità.

Oroscopo settimanale Simon & The Stars dal 4 al 10 agosto 2025/ Le previsioni da Bilancia a Pesci

Oroscopo Branko, previsioni 6 agosto 2025: Capricorno, rallenta!

CAPRICORNO: anche se vi sentite molto produttivi a lavoro, state andando un po’ oltre. Ricordatevi di prendervi una pausa dalla professione, è giusto trovare uno spazio tutto vostro in cui rilassarvi, ricaricare le energie e fare il punto della situazione. In amore, l’Oroscopo Branko vi invita a fare gesti per sentirvi ancora più complici con il partner.

ACQUARIO: in questo periodo avete paura di osare, nonostante la vostra mente sia piena di idee geniali. L’Oroscopo Branko vi consiglia di lasciarvi andare e condividere i pensieri brillanti che avete: qualcuno potrebbe rendersene conto e amare la vostra grande originalità. In amore, dovete smettere di essere degli ‘eroi’, imparate a far vedere anche la vostra parte più fragile.

PESCI: pensavate di esservi liberati di una persona, e invece vi siete accorti che la state pensando ancora. Cercate di non reprimere i vostri sentimenti, questa volta dovrete confrontarvi con le vostre emozioni. A lavoro attenti ai colleghi: fidatevi solo di quelli che vi hanno già dimostrato di volervi bene.