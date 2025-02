Oroscopo Branko, le previsioni di oggi: nervosismo e stanchezza protagoniste

Sempre tra le frequenze di Radio Rds, l’esperto di astri ha aggiornato i suoi seguaci con una serie di novità dal punto di vista astrologico. L’Oroscopo Branko ha fornito alcuni importanti aggiornamenti in vista della giornata di oggi domenica 9 febbraio. Dal Sagittario passando per Scorpione e Pesci, scopriamo cosa potrebbe accadere in queste ore roventi di inizio febbraio:

SAGITTARIO: c’è qualcosa che vi tormenta e vi complica il sonno, cercate di vivere il momento con diplomazia per evitare che la situazione possa peggiorare nettamente. In molti sembrano volervi criticare anche quando non è necessario, evitate di agitarvi.

BILANCIA: il lavoro sembra essere in una fase stressante anche se avete raccolto qualche soddisfazione in questi giorni. Cercate di riposare un po’ e ricaricate le pile.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo Branko potrebbe essersi accumulata qualche tensione in famiglia negli ultimi tempi, fate le cose con quanta più calma possibile in questa fase.

Previsioni oroscopo Branko, oggi 9 febbraio 2025: Capricorno rigenerato

Non è finita qui, anche per gli altri segni dello zodiaco non mancheranno sorprese e lieti eventi, ma pure qualche difficoltà in queste ore di febbraio così cariche di questioni. Secondo l’oroscopo Branko per Capricorno, Pesci e Acquario sono in arrivo diverse sorprese:

CAPRICORNO: state con le persone che vi vogliono bene, il tutto si rivelerà rigenerante a livello emotivo. Rilassatevi e cercatevi di godervi questo momento, prendete la vita evitando pensieri superflui.

ACQUARIO: secondo l’oroscopo Branko potrebbe nascere qualche tensione o agitazione a livello interiore, fatevi forza ed evitate di scoraggiarvi, la Luna sembra sostenervi anche nei momenti negativi.

PESCI: non mancherà il supporto di Marte, le stelle vi chiedono di gestire la situazione con parsimonia, tenetevi alla larga dalle spese inutili in questo momento. Vivrete dei momenti particolari e imparerete molto, occhio all’amore.