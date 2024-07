L’oroscopo Branko di oggi martedì 23 luglio 2024 svela cosa dicono le Stelle soprattutto su amore e lavoro, quali segni potranno lasciarsi andare e quali, invece, è meglio che si muovano con pazienza e attenzione. Vediamo dunque le previsioni giornaliere del noto astrologo per gli ultimi sei segni dello Zodiaco:

Branko, oroscopo di oggi 23 luglio 2024: inizia una nuova fase per Bilancia

BILANCIA: Oggi finalmente comincerai una nuova fase della tua vita che potrebbe portare un vero e proprio risveglio, una nuova esistenza. Le occasioni di incontri sono davanti ai tuoi occhi che brillano quando Venere splende. Nelle prossime giornate saranno favoriti le nuove storie d’amore, gli incontri e i progetti di coppia. Luna porta felicità ai genitori del segno (presto alcuni saranno nonni, dice Giove).

SCOPRIONE: Stando all’oroscopo Branko di oggi 2023 luglio 2024 la Luna sarà in quadratura. Sarà facile avvertire qualche calo fisico, alcuni disagi fisici. Potresti approfittare di questi giorni per cominciare una dieta disintossicante e depurarti da tutte le tossine accumulate negli ultimi tempi. Le occasioni sono davanti ai tuoi occhi, incontri tanti e strani.

SAGITTARIO: Oggi avrai stelle molto forti che favoriranno prima di tutto la vita relazionale. Sono giorni in cui hai voglia di fare nuove conoscenze, frequentare gli amici di sempre, farti ammirare, stare al centro dell’attenzione. Dovrai essere prudente con i macchinari e le sostanze infiammabili, ma sotto il profilo mentale siete quasi al massimo.

Oroscopo Branko di oggi: previsioni degli ultimi segni per il 23 luglio 2024

CAPRICORNO: Secondo l’oroscopo Branko di oggi 23 luglio 2024 le stelle ti incoraggeranno a non fare azzardi pericolosi. Se dovrai firmare un contratto, faresti meglio a leggere con molta attenzione tutte le clausole, anche quelle scritte in piccolo. Possibile un nuovo amore e, se non sarete ansiosi, anche un buon successo. Si apriranno molte porte.

ACQUARIO: Oggi la Luna sarà nel segno, Giove e Marte in buon aspetto. Sarai pieno di creatività e voglia di fare. Il periodo è molto stimolante, ma dovrai cercare di adottare più senso pratico e non perderti dietro obiettivi illusori. Non solo baci e morbide carezze, sotto la Luna opposta al Sole possono nascere anche litigi, scene di gelosia, positività, voglia di trasgressione in amore.

PESCI: Oggi si preannuncia una giornata piuttosto faticosa. Nelle prossime ore potresti subire degli attacchi esterni, esser sfidato da qualcuno. L’importante sarà riflettere con calma di reagire, evitare di farsi sopraffare dalle emozioni e dalle frecce di Marte ti salva il tuo carattere.