Oroscopo Branko, previsioni di oggi domenica 24 agosto 2025, cosa dicono le stelle sugli ultimi sei segni dello zodiaco.

La giornata di oggi, domenica 24 agosto 2025 è molto speciale per alcuni degli ultimi segni dello zodiaco. L’Oroscopo Branko vi svela le previsioni per questo giorno, dove molti segni si ritroveranno a pensare e riflettere sulla vita, mentre altri saranno pieni di energia. Pronti a scoprire cosa vi riservano le stelle?

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 24-31 agosto 2025/ Ariete riparte, Toro riflette

Oroscopo Branko, previsioni di oggi domenica 24 agosto 2025: Bilancia, Scorpione, Sagittario

BILANCIA: amici Bilancia, siete pronti per questa fine di agosto? L’Oroscopo Branko vi vede risplendere grazie alla Luna, che vi rende irresistibili, affascinanti e pieni di eleganza. Potete dedicarvi con tranquillità alle relazioni sociali, mentre in amore è il momento di mostrarvi senza troppe maschere. A lavoro siete creativi più che mai.

Oroscopo Branko, previsioni di oggi domenica 24 agosto 2025/ Gemelli non strafare, Leone ascolta il partner!

SCORPIONE: cari Scorpione, anche per voi buone notizie. Oggi 24 agosto è la giornata delle conferme, dove i vostri dubbi spariranno come neve al sole. Si prevede una bella svolta lavorativa, e diciamocelo, ormai da tanto speravate in un cambiamento profondo! In amore, invece, è tutto troppo piatto: escogitate un piano per riaccendere la passione e non abbiate paura di osare!

SAGITTARIO: gli amici del Sagittario sono in un momento pieno di cose da fare. La giornata di oggi vi riempie di stimoli e di creatività, ma non fatevi travolgere troppo dall’energia, avete ancora bisogno di tempo per recuperare energie e sentirvi pronti per il prossimo mese. In amore dovete fare attenzione a non essere troppo assenti.

Oroscopo settembre 2025, previsioni Mauro Perfetti/ Ariete rivoluziona, Toro nostalgico

Oroscopo Branko, previsioni di oggi domenica 24 agosto 2025: Capricorno, Acquario, Pesci

CAPRICORNO: i Capricorno sono finalmente pronti per farsi avanti, tirare fuori gli artigli e agire. L’Oroscopo Branko vede i nati sotto questo segno proiettati a risolvere vecchi problemi, anche a lavoro. In amore dovete sbloccarvi ed essere un po’ più affettuosi, altrimenti il partner potrebbe risentirne parecchio.

ACQUARIO: dopo le vacanze volete volare, avete avuto tanta ispirazione creativa e vorreste non fermarvi mai coi piedi per terra. L’Oroscopo Branko, però, consiglia ai nati sotto il segno dell’Acquario di non farsi travolgere da questa ondata intensa ma di cercare di rimanere nel presente coi piedi per terra. Sfruttate piuttosto questa energia per essere spontanei e creativi con il partner.

PESCI: grandi emozioni per gli amici dei Pesci che oggi 24 settembre si ritrovano a vivere un giorno decisamente poetico. Merito della Luna, che vi rende assai romantici! In amore, apprezzate il silenzio, scrivete lettere e dosate bene le parole. Attenti alle arrabbiature improvvise, potreste dire cose che non pensate davvero!