Oroscopo Branko, le previsioni di oggi sabato 23 agosto 2025 per la seconda metà dello Zodiaco: giornata intensa per Capricorno, riflessioni per Bilancia

Oroscopo Branko, previsioni di oggi sabato 23 agosto 2025

Cosa raccontano le previsioni dell’Oroscopo di Branko per la giornata di oggi, sabato 23 agosto 2025? Il noto astrologo ogni giorno fa il punto sulla situazione di ciascun segno zodiacale, dal campo professionale all’ambito personale e sentimentale, tra novità e conferme in arrivo o importanti cambiamenti e punti di svolta. Di seguito le previsioni dell’Oroscopo Branko di oggi per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci.

Oroscopo Branko, previsioni di oggi sabato 23 agosto 2025/ Leone al top, fase di cambiamento per Vergine

Oroscopo Branko di oggi: Sagittario al Top, riflessioni per Pesci

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo Branko di oggi, sabato 23 agosto 2025, dalla Bilancia ai Pesci? Eccole di seguito:

BILANCIA: Fase di riflessioni importanti e di importanti riconsiderazioni su decisioni e scelte compiute nel vostro passato. Sul fronte amoroso non chiudetevi a riccio ma prediligete il dialogo al posto del silenzio, per risolvere eventuali tensioni.

Oroscopo settimanale Branko 22-28 agosto 2025: amore e lavoro/ Rivalsa per gli Scorpione, Pesci più cauti

SCORPIONE: Giornata di importanti emozioni in cui gli Scorpione si riconnetteranno con sé stessi. Potrebbe essere la volta buona per affrontare un importante discorso con i propri cari, mentre a livello professionale armatevi di pazienza e raccoglierete i frutti sperati.

SAGITTARIO: Giornata al top: sarete stimolati da nuove conoscenze, incontri, esperienze, viaggi e nuove idee per la testa. Sul fronte sentimentale possibili incontri per i single, le coppie invece troveranno la giusta occasione per stimolare il proprio rapporto.

CAPRICORNO: Fermento sul fronte professionale, sarà una giornata intensa in cui riuscirete a risolvere una situazione intricata che vi assilla da tempo. In campo amoroso liberate i vostri sentimenti e l’affetto per il partner, senza essere rigidi.

Oroscopo settimanale Branko 22-28 agosto 2025: amore e lavoro/ Ariete senza freni! Finanze fortunate per…

ACQUARIO: È il momento ideale per mettere in pratica la tua creatività: lasciati ispirare dall’idea di un cambiamento importante e che rimandi ormai da troppo tempo e fidati del tuo istinto. Benissimo l’amore, tra dialogo e momenti complici col partner.

PESCI: Sarà una giornata intensa sul fronte delle riflessioni e delle emozioni, in cui vi riconnetterete con voi stessi e con la vostra famiglia in forma autentica e dedicandovi alle attività che più preferite; bene il lavoro, ma occhio a possibili distrazioni.