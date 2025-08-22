Oroscopo Branko, le previsioni di oggi venerdì 22 agosto 2025 per la prima metà dello Zodiaco: nervi tesi per Cancro, Gemelli frenetici, Leone al top

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi venerdì 22 agosto 2025

Cosa rivelano le stelle per la giornata di oggi, venerdì 22 agosto 2025, secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko? Il celebre astrologo come ogni giorno fornisce le sue previsioni in merito alla sfera personale, sentimentale e professionale di ciascun segno del nostro Zodiaco. Di seguito riportiamo le previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi per la prima metà dello Zodiaco, per i segni che vanno dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo Branko 21 agosto 2025, previsioni su amore e lavoro/ Pesci incerti, nervi tesi per i Bilancia

Oroscopo Branko di oggi: nervi tesi per Cancro, Leone al top

Entrando nel merito dell’Oroscopo Branko di oggi, venerdì 22 agosto 2025, ecco le previsioni per i primi 6 segni:

ARIETE: Finalmente troverai una soluzione ad una questione da tempo rimasta in sospeso, e questo grazie non solo al tuo coraggio ma anche al tuo spirito d’iniziativa. In arrivo novità in campo professionale, mentre sul fronte amoroso potresti ricevete un gesto o una proposta del tutto inaspettata.

Oroscopo Branko 21 agosto 2025, previsioni su amore e lavoro/ Sensazioni positive per Ariete e Leone

TORO: Giornata nel segno della concretezza assoluta e che si rivelerà piuttosto costruttiva. Non lasciarti intimidire da un incontro importante ma affrontalo serenamente; in amore ritroverete la giusta serenità e vivrete un’atmosfera genuina e rilassata.

GEMELLI: Grande frenesia nella giornata di oggi, dove avrete tantissime energie; evitate però di buttarvi su troppe questioni insieme che rischiano di generare confusione. Sul fronte sentimentale non trascurate la comunicazione e il dialogo con il partner.

CANCRO: Nervi tesi in famiglia per Cancro, una questione domestica non grave potrebbe comunque portarvi ad armarvi di pazienza ed attenzione. Ritagliati un piccolo spazio per te stesso per ritrovare la giusta serenità.

OROSCOPO BRANKO, PREVISIONI OGGI SABATO 16 AGOSTO 2025/ Scorpione, che passione! Pesci, usa il tuo potere...

LEONE: Giornata importante per il Leone che vive una fase piuttosto positiva, adatta soprattutto per focalizzarsi su obiettivi e progetti personali importanti. Sul fronte amoroso domina la passione con il partner, occhio però a non sfociare nel predominio e prediligi sempre l’ascolto per fortificare i legami.

VERGINE: La giornata di oggi è perfetta per rimettere ordine nella propria vita, risistemare le finanze e riprendere in mano progetti e attività accantonate. Potrebbe esserci anche una gradita iniziativa da parte del partner, qualcosa di nuovo ed inaspettato: lasciati sorprendere.