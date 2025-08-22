Oroscopo Branko, le previsioni di oggi venerdì 22 agosto 2025 per la seconda metà dello Zodiaco: gran ventata di entusiasmo e ottimismo per Sagittario!

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi venerdì 22 agosto 2025

Anche per la giornata di oggi, venerdì 22 agosto 2025, tornano puntuali le previsioni dell'Oroscopo di Branko che fanno il punto sulla situazione professionale e sentimentale di tutti i segni. Di seguito le previsioni dell'Oroscopo Branko per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci.

Oroscopo Branko oggi: Bilancia vivaci, Sagittario ottimisti

Di seguito le previsioni dell’Oroscopo Branko di oggi, venerdì 22 agosto 2025, dalla Bilancia ai Pesci:

BILANCIA: Sarà una giornata vivace e caratterizzata da nuove conoscenze professionali, tra incontri e ipotetiche collaborazioni in arrivo. Sul fronte sentimentale le coppie ritrovano il giusto dialogo mentre per i single potrebbero arrivare incontri interessanti.

SCORPIONE: In arrivo un momento importante di confronto e chiarimento, dove non servirà più il silenzio ma affrontare la situazione di petto con la giusta sincerità. In campo lavorativo i tempi sono maturi per prendere una decisione importante, senza più rinvii.

SAGITTARIO: Non mancheranno ottimismo e una grande carica di entusiasmo nella giornata di oggi, perfetta per spostarsi, viaggiare ed esplorare nuove mete. Avrete un gran desiderio di libertà e, allo stesso tempo, di una ricerca di equilibrio in amore.

CAPRICORNO: Giornata ricca di impegni e di importanti situazioni da gestire con la giusta precisione, pazienza e concentrazione; solo così otterrete i frutti sperati. Sul fronte sentimentale sii più partecipe con il partner e mostra maggiormente le tue emozioni.

ACQUARIO: La giornata di oggi potrebbe rivelarsi stimolante se riuscite a mettere in pratica la vostra creatività e il vostro grande intuito; inoltre, qualcosa di inatteso potrebbe svoltare il vostro umore. Sul fronte amoroso, prediligerete momenti leggeri insieme al vostro partner.

PESCI: Sarà la giornata ideale per ritrovare l’armonia e l’equilibrio con voi stessi e, allo stesso tempo, non sottovalutate qualche segnale importante che potrebbe aprirvi nuove strade. Il consiglio è inoltre quello di non chiudersi a riccio ma farsi ispirare dal mondo esterno.