Oroscopo Branko, le previsioni di oggi domenica 16 febbraio: tante novità

Intervenuto nel consueto appuntamento radiofonico sulle frequenze di Radio Rds, l’esperto di astri ha detto la sua sulle questioni astrali, aggiornando con le previsioni di oggi domenica 16 febbraio 2025. Vediamo cosa potrebbe accadere nelle prossime ore, tra questioni di cuore e di lavoro:

SANREMO 2025/ Vince Olly e la canzone d’autore (3 su 5), Giorgia piange: cosa resterà di questo Festival?

ARIETE: le stelle favoriscono il fronte lavorativo. Piccoli malintesi a livello amoroso, cercate di chiarire senza perdere tempo, riflettetene in maniera chiara e limpida. Bene la salute, ma tenete sotto controllo i segnali che vi manda il corpo.

TORO: sembra una domenica tranquilla, approfittatene per riflettere sui vostri obiettivi a lungo termine. Occhio al riposo, il vostro corpo potrebbe richiedervi un po’ di tregua in questo momento.

Finale Sanremo 2025/ Diretta: Olly è il vincitore! Secondo posto in classifica per Lucio Corsi!

GEMELLI: secondo l’oroscopo Branko la situazione sembra stabile per quanto riguarda l’amore, pensate alla vostra salute, riguardatevi e prestate attenzione alla forma fisica in questo momento così delicato.

Oroscopo Branko, previsioni oggi: Cancro alle prese con diverse questioni

Sempre su RDS, l’esperto di astrologia ha detto la sua aggiornando sulle novità dal punto di vista astrologico. Cosa accadrà nelle prossime ore? Secondo l’Oroscopo Branko sarà un momento delicato per i nati sotto i segni del Cancro, inserito in un turbinio di emozioni e sensazioni:

CANCRO: la stabilità risulterà essenziale in questo momento, non dimenticate di restare attenti, bene la salute ma un po’ di riposo non guasterebbe sicuramente. Su lavoro potrebbe innescarsi qualche tensione, monitorate il tutto.

VINCITORE PREMIO SALA STAMPA LUCIO DALLA SANREMO 2025/ Simone Cristicchi ha vinto per Radio-TV Web

LEONE: siete più determinati che mai, potreste percepire un po’ di frustrazione, potrebbe nascere anche qualche difficoltà ma non fatevi abbattere, ne verrete fuori più forti di prima.

VERGINE: sul versante amoroso avrete una forte intimità con la persona amata. Dedicatevi del tempo e rilassatevi, ne avete bisogno. Nuove conoscenze interessanti per i single.