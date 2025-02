Oroscopo Branko, le previsioni di oggi domenica 16 febbraio 2025: sorprese in amore

Nuovo appuntamento sulle frequenze di Radio RDS con l’esperto di astri, intervenuto per aggiornare sulla situazione astrale delle prossime ore. L’astrologo ha fornito importanti aggiornamenti sui vari segni dello zodiaco, dallo Scorpione passando per il Sagittario e l’Acquario, ma anche Pesci e Capricorno. Scopriamo nel dettaglio cosa prevedono gli astri:

ACQUARIO: ci saranno delle chance da cogliere e dovrete accendere il focus su ciò che conta veramente per voi. Atmosfera serena sul versante amoroso, dedicate più tempo al vostro partner, la domenica però vi sorride dal punto di vista del lavoro.

BILANCIA: giornata ricca di grandi occasioni, avete la possibilità di mediare e questo potrebbe cambiare qualcosa nei rapporti con il partner. Cercate di riposare bene e non trascurate la salute, oggi come non andrebbe fatto mai.

SCORPIONE: potrebbe esserci qualche imprevisto sul lavoro, passione che raggiunge invece il picco, lo stress potrebbe influenzarvi un po’, siate determinate e supererete tutti gli ostacoli.

Previsioni Oroscopo Branko, oggi 16 febbraio: Sagittario consolida certi rapporti

Sempre tra le frequenze di Radio RDS il noto esperto di astrologia ha fornito le indicazioni astrali per quanto riguarda la giornata odierna, domenica 16 febbraio 2025. Vediamo cosa potrebbe cambiare per gli altri segni, come il Sagittario:

SAGITTARIO: arà un giorno ricco di stimoli positivi. In campo amoroso, potrebbero crearsi momenti di confusione, servirà una comunicazione aperta e sincera per fugare ogni dubbi. Cercate di consolidare le relazioni che potrebbero regalarvi dei momenti importanti.

CAPRICORNO: il clima sembra essere sereno sul piano dei sentimenti, cercate di mantenere la calma e non perdere la pazienza per delle piccole discussioni.

PESCI: secondo l’oroscopo Branko avrete una grande intuizioni sul piano professionale, cercate di sfruttarla, vivrete anche una domenica ricca di emozioni. Evitate di farvi travolgere da situazioni più grandi di voi e che non meritano troppa attenzione.