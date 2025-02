Oroscopo Branko, le previsioni di oggi domenica 9 febbraio 2025: le novità

Tante sorprese e novità in questo mese di febbraio da poco iniziato, anche gli astri iniziano la loro corsa e tante cose sono pronte a cambiare in queste settimane. Secondo l’oroscopo Branko, già oggi molti dei segni zodiacali si ritroveranno a fare i conti con novità sia in amore che sul piano del lavoro, vediamo cosa accadrà secondo l’Oroscopo Branko, con l’astrologo che ha aggiornato i suoi seguaci tra le colonne di Radio Rds:

ARIETE: Marte opposto potrebbe crearvi qualche grattacapo e un po’ di tensione, ma avete i mezzi per affrontare la situazione. Cercate di rimanere saggi e mantenete i nervi ben saldi.

TORO: qualche relazione negli ultimi tempi sembra essersi un po’ logorata, allargate la cerchia di amici in questo periodo perché potrebbero svilupparsi situazioni intriganti. Alcune relazioni potrebbero rigenerarsi.

GEMELLI: periodo di nervosismo per voi, c’è un po’ di tensione ma potrebbe nascere qualche ritorno di fiamma decisamente sorprendente e inatteso.

Tra amori in arrivo e altri conclusi, sono previste tante sorprese in questa giornata domenica 9 febbraio 2025. Tra un colpo di scena e l’altro, l’Oroscopo Branko prova ad anticipare alcuni degli avvenimenti per i vari segni dello zodiaco.

CANCRO: cercate di lasciarvi alle spalle il passato e ripartire, potreste incontrare delle persone importanti fuori dalle mura di casa vostra. Apritevi a nuove conoscenze e non chiudetevi a riccio.

LEONE: secondo l’oroscopo Branko siete particolarmente energici in queste ore, sul lavoro e in amore potrebbe nascere qualche piccola tensione, ma non fatevi mettere spalle al muro, avrete voi la meglio.

VERGINE: negli ultimi giorni avete vissuto qualche tensione di troppo, probabilmente anche in casa non sono mancate situazioni complicate. Sta tornando l’ottimismo che sembravate e temevate di aver perduto.