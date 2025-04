Proseguiamo dunque il nostro viaggio nello zodiaco con l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi. In questo articolo andiamo ad analizzare tutti gli altri segni dello zodiaco, cercando di capire chi scende e chi sale tra amore, lavoro e salute.

Cominciamo con la Bilancia, che si appresta a vivere un giorno propizio sotto diversi aspetti. Il lavoro prosegue senza intoppi, così come l’amore, sempre più passionale e complice. Attenzione alle spese non programmate, che rischiano di scombussolare i piani.

L’oroscopo di Branko per lo Scorpione mette in guardia i nati sotto questo segno: all’orizzonte ci sono sfide non facili da affrontare. Con fiducia, tuttavia, lo Scorpione può raggiungere brillantemente il traguardo. Per le questioni di cuore, lasciarsi coinvolgere porterà piacevoli emozioni.

Il Sagittario vive una fase positiva grazie ai tanti cambiamenti che stanno movimentando questo periodo. Nuovi viaggi ed esperienze in programma potrebbero rivelarsi un prezioso arricchimento dal punto di vista personale. Per quanto riguarda l’amore, chi ha un partner provi ad essere più presente. I single, invece, potrebbero finalmente fare nuove conoscenze…

Il Capricorno può raggiungere risultati considerevoli in questa giornata, con applicazione e determinazione. Sul fronte amoroso serve chiarezza: per alcune coppie infatti potrebbero esserci nubi intense all’orizzonte, ma ascolto e pazienza saranno utili alleati.

L’oroscopo di Branko per l’Acquario presenta nuove occasioni in ambito professionale. Chi cerca una svolta in amore potrebbe essere accontentato presto, ma occorrerà arrivare pronti a determinati cambiamenti. Parola d’ordine? Apertura mentale.

Concludiamo con il segno dei Pesci, alle prese con la propria emotività in questa giornata domenicale. Sul lavoro si avvicina il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore le stelle sorridono e anticipano attimi davvero romantici soprattutto per chi è in coppia.

