Eccoci con le previsioni di oggi e l'oroscopo di Branko per sabato 16 agosto: da Bilancia a Pesci, passando per Scorpione, Sagittario e...

Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con l’oroscopo di oggi di Branko. Cosa aspettarci in questo caldo sabato agostano? Andiamo a scoprirlo con le previsioni del celebre astrologo, approfondendo il tema delle relazioni, della salute e del lavoro.

Iniziamo dal segno della Bilancia, che può risolvere problemi all’interno del gruppo – laddove ci fossero – con il potere delle parole. Può bastare davvero poco per sciogliere delle tensioni crescenti. Sul lavoro è richiesto spirito di collaborazione per andare lontano. Un consiglio? Sorridere sempre…

Continuiamo con l’oroscopo dello Scorpione, sempre più carico e determinato in questo periodo. Attenzione però a non forzare troppo la mano e a non agire di impulso, poiché potrebbe essere controproducente. L’azione è fondamentale, così come la riflessione.

Per quanto riguarda l’oroscopo di oggi del Sagittario, Branko ricorda ai nati sotto questo segno che la pianificazione è importantissima prima di buttarsi all’avventura. Gli obiettivi a lungo termine meritano un occhio di riguardo. E se cresce il desiderio di una follia, perché non farla… ma ci si pensi bene.

OROSCOPO BRANKO OGGI, LE PREVISIONI DI SABATO 16 AGOSTO 2025: CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’oroscopo di Branko per il Capricorno pone enfasi sui progetti intrapresi dai nati sotto questo segno. E’ un momento positivo per non mollare e proseguire dritti come dei treni verso l’obiettivo. Staccare e ricaricare è cosa buona e giusta, anche per formulare nuove strategie vincenti.

Fascino e magnetismo per l’Acquario nell’oroscopo di oggi di Branko. Il celebre astrologo sembra dare un suggerimento molto chiaro: osate senza paura, provate cose nuove senza il timore di apparire strambi. Sul lavoro le collaborazioni possono dare frutti insperati.

I Pesci sono molto sensibili in questi giorni e hanno accentuato il dono di capire anche ciò che gli altri non dicono. Un potere non da poco, che può permettere ai nati sotto questo segno di coltivare legami autentici, evitando di infilarsi in situazioni tossiche che solitamente risucchiano energie.