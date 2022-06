Oroscopo Branko settimanale 1-6 luglio 2022/ Le previsioni per Pesci, Sagittario e Capricorno

Oroscopo Branko settimanale 1-6 luglio 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Torna anche oggi la rubrica riservata agli astri dell’Oroscopo di Branko. Il popolare astrologo ha fornito delle anticipazioni per la settimana dal 1 al 6 luglio. Come proseguirà la settimana per tutti i segni? Sul Settimanale Chi potrete consultare le previsioni dell’oroscopo di Branko. Quattro stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. La Luna in Leone aprirà il mese di luglio. Sarete travolti da una passione inaspettata. I giovani e i single avranno la possibilità di trovare l’amore. Un’altra Luna magnifica per nuovi incontri splende nelle notti di mercoledì 6 luglio e giovedì 7 luglio. Anche le relazioni professionali procederanno a gonfie vele. Sarà una settimana importante anche a livello di guadagni per la presenza di Marte in Toro. Incontro sì con il Leone. Studiate il linguaggio del corpo perché anche il Leone ricambia il vostro interesse.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Fate una conquista dopo l’altra e state collezionando numerosi successi. Marte si sposterà nel segno del Toro fino al 20 agosto poi torna in Gemelli e tornerete bambini. Incontro sì in amore con lo Scorpione. Questo segno è capace di irrompere nella vostra vita di stravolgerlo per sempre.

Oroscopo Branko settimanale: le previsioni per Acquario e Pesci

Quattro stelle secondo le previsioni di Branko per i nati sotto il segno dell’Acquario. Suscitate fantasie e pensieri erotici. Siete considerati tipi da avventura o da flirt. Eventuali conquiste vanno programmate tra mercoledì 6 e giovedì 7 luglio. Nelle relazioni in casa potrebbero sorgere tensioni con i parenti stretti. Marte sarà in Toro fino al 20 agosto. A volte vi sentirete prigionieri in casa ma cercate di uscire e di regalarvi qualche momento. I viaggi sono consigliati. Incontro sì con Sagittario. E’ un tipo che si sposta di continuo ma voi seguitelo.

Settimana complicata secondo Branko per i nati sotto il segno dei Pesci. Alcuni transiti dell’estate sono diretti alla famiglia. Il passaggio di Marte in Toro determina discussioni tra fratelli e lotte nel mondo professionale. Definite programmi a lungo raggio, vendite e acquisti. Una donna porterà gli uomini di questo segno sull’orlo di una crisi di nervi. Venere sarà ostile alle donne Pesci. Intesa mentale con il Toro. Vi basterà far scorrere fiumi di parole per ammaliare questo segno. Secondo le previsioni di Branko, in questo momento siete coinvolti in una serie di situazioni contraddittorie. Magari potrebbe interessarvi una persona che non vi fila proprio o potreste essere vittime di un equivoco.











