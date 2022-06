Oroscopo Branko settimanale 1-6 luglio 2022/ Nemico insospettabile per Gemelli e…

Oroscopo Branko settimanale 1-6 luglio 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Tornano questa settimana le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale. Sul Settimanale Chi leggiamo qualche anticipazione di quello che accadrà ai segni zodiacali. Chi riceverà delle belle notizie sul lavoro? E chi invece troverà l’amore? Tre stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Sarà una settimana complicata in cui dovrete concentrare le vostre attenzioni sulla famiglia e il matrimonio e solo dopo alle collaborazioni. In settimana però qualcosa potrebbe richiamarvi alle vostre responsabilità. Il passaggio di Mercurio in Cancro procurerà incertezze mentre lo spostamento di Marte in Toro permetterà di fare ordine nei rapporti con parenti in particolare per quanto riguarda spartizioni di eredità. Il 1 luglio sarà una giornata favorevole in amore. Incontro sì con il Leone.

Quattro stelle invece per i nati sotto il segno del Toro. Con i parenti e sul lavoro cercate d affrontare gli argomenti che vi stanno a cuore. Dopo i primi tre giorni di relax che vi aiuteranno a recuperare un po’ di forze, iniziate con le provocazioni nella giornata del 4 luglio. La Luna in Vergine annuncia Mercurio che vi porterà soldi. Gelosia e passione erotica con la Bilancia che vive un rilancio grazie a Marte.

Oroscopo Branko settimanale 1-6 luglio 2022: le previsioni per Gemelli e Cancro

L’oroscopo Branko settimanale ha previsto una settimana favorevole per i nati sotto il segno dei Gemelli. Durante questa settimana il Gemelli potrà smascherare un nemico insospettabile. Avrete la possibilità di agire in anticipo soprattutto i primi tre giorni del mese di luglio quando la Luna in Leone vi renderà presuntuosi anche in amore. Mercoledì 6 e giovedì 7 luglio alcuni coniugi intenti a divorziare potrebbero tornare sui loro passi. Ambigua la posizione di Marte in Toro. La Bilancia rimarrà ammaliata da voi e vi si butterà addosso.

Secondo l’oroscopo Branko settimanale, il segno più fortunato di questa settimana sarà il Cancro. Luglio è il vostro mese e questo vale anche per il Leone che si prende una parte del periodo felice che per noi inizia da martedì 5 luglio. Il passaggio di Mercurio lascerà un’impronta duratura e vi garantirà protezione. Datevi all’amore con la passione assoluta che possedete e rompete per ricostruire. Se siete alla ricerca di un legame d’amore non può essere che il Toro. Il profumo di fiori d’arancio si avvicina. Usate questo weekend che precede l’estate per stare vicini ai vostri affetti più cari ed agli amici.











