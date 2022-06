Oroscopo Branko settimanale 1-6 luglio 2022/ Proposta romantica per Leone e…

Oroscopo Branko settimanale 1-6 luglio 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Come di consuetudine sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato l’oroscopo di Branko settimanale. Andiamo quindi a vedere qua di seguito quali sono le sue previsioni per quanto riguarda questa settimana. Quattro stelle per i nati sotto il segno del Leone. Nella giornata di martedì 5 luglio Marte abbandonerà l’Ariete per iniziare il transito in Toro. Gli effetti non saranno tanto sul matrimonio quanto sul rapporto con il mondo del lavoro. Attenzioni alle rivalità professionali, vita sociale e carriera. Giove e Venere saranno dalla vostra parte per tutta l’estate dal 7 luglio. Amore eterno con la Bilancia. Puoi aspettarti alcune fortune in diminuzione in una relazione romantica. Potresti non ottenere la risposta desiderata alla tua proposta.

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Possedete il dono della diplomazia e della persuasione in amore. Sesso concreto finalmente. In questa settimana, dovrete intensificare la lotta al servizio di un ideale, riprendere i progetti che sembravano finiti nel dimenticatoio. Incontro sì con la Bilancia. L… spiaggia sarà il luogo ideale per trovare l’amore. Aspetta il tuo momento. Una piccola preparazione prima di andare all’estero renderà il tuo viaggio molto più agevole. Vacanze assicurate dal 7 luglio.

Oroscopo Branko settimanale: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale vi attende una settimana ottima. Da giovedì 7 luglio finisce l’opposizione di Marte dall’Ariete che inizia a transitare in Toro fino al 20 agosto e poi sarò in Gemelli. Eventi positivi che determinato per la Bilancia una vera e propria fortuna. Mercurio salterà in Cancro e per questo motivo potrete approfittare di trovare un nuovo amore. Single e coppie nate da poco non avranno alcun problema. Potrebbero sorgere dei malintesi in famiglia o tra coniugi per diversità di vedute circa la gestione del patrimonio. Tensioni in particolare tra madre e figlia. Matrimonio assicurato con Gemelli. Un’unione che vi farà restare giovani.

Quattro stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Saturno sarà in opposizione e questo mese sembra procedere molto a fatica. La tensione è alle stelle. Marte sarà in Toro fino al 20 agosto e ci saranno influssi che simboleggiano rivalità e conflitti da sostenere e superare. Nelle finanze succederà qualcosa di positivo. Incontro sì con il Toro con cui ci scoppierà una forte passione.











