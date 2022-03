Oroscopo Branko settimanale 1-7 aprile 2022/ Classifica e previsioni: Ariete, Capricorno e Pesci al top

Oroscopo Branko settimanale dal 1-7 aprile 2022: i segni top della classifica

L’oroscopo settimanale di Branko torna protagonista su Chi, leggiamo quali sono i segni top dal 1 al 7 aprile del 2022. Sicuramente in cima alla classifica troviamo l’Ariete che vivrà un momento ottimo e con grandissime soddisfazioni. Allo stesso livello, con cinque stelline, troviamo anche Capricorno, Pesci e Scorpione. Sarà una giornata invece molto buona, alla quale dunque vengono assegnate quattro stelle, ci sono Cancro, Toro, Leone, Acquario e Sagittario. Non sarà una grande giornata invece per Gemelli, Bilancia e Vergine, anche se pure loro avranno presto la possibilità di rifarsi.

Ariete pronto per una Luna nuova, spunti per lo Scorpione. L’oroscopo Branko settimanale rivela…

Sarà una splendida settimana per Ariete e Scorpione almeno seguendo quello che dice l’oroscopo Branko per questa settimana su Chi. Il segno dell’Ariete si prepara ad accogliere una nuova Luna nel segno per il primo di aprile. Questo porterà Marte e Venere a essere decisamente protettivi, invece Saturno sarà maestro di vita che permetterà ad andare lontano. Sono favoriti anche gli incontri, nonostante a volte il segno sia un po’ narciso. Questo periodo per lo Scorpione può somigliare a un sogno, ci si deve preparare dunque a raccogliere i frutti di un periodo dove troveremo favorevoli Venere, Marte, Nettuno e Giove. Anche il lavoro supererà alcuni ostacoli e porterà a dei momenti di grandissima crescita. Bisogna però stare attenti perché Saturno guarderà il segno e lo porterà all’attenti se necessario. Anche per questo segno favoriti gli incontri.

Pesci e Capricorno momento molto positivo: come sarà la settimana secondo l’oroscopo Oroscopo Branko

Passiamo ad analizzare Pesci e Capricorno che nell’oroscopo Branko dal 1 al 7 aprile sembrano vivere un momento molto positivo. Il mese di aprile potrebbe lasciare un segnale davvero indelebile di cui si dovrà assolutamente fare tesoro per il Pesce. Venere potrebbe portare a vivere delle situazioni molto interessanti dal punto di vista dell’amore con Marte e Giove in grado di dare un’ulteriore mano. Si potrebbe programmare una breve vacanza in vista di Pasqua che potrebbe regalare ulteriore soddisfazione. Una Luna positiva aiuta il Capricorno e lo protegge da situazioni spinose per la salute o per quanto riguarda la famiglia. Venere tornerà diretta con Giove in Pesci e a questo si aggiungerà anche Marte in grado di regalare delle soddisfazioni. Le giovani coppie potrebbero trovarsi a vivere dei momenti molto interessanti e anche i single potrebbero trovare l’amore durante il periodo di Pasqua quindi subito successivo.

Oroscopo Branko settimanale: Toro, Cancro, Leone, Acquario e Sagittario in crescita

Branko nel suo oroscopo settimanale su Chi parla di Toro, Cancro, Leone, Acquario e Sagittario in crescita. Anche se questi segni non vivranno un momento eccezionale come i segni di cui abbiamo appena parlato avranno comunque la possibilità di togliersi delle soddisfazioni. Il Toro si troverà a vivere un buon momento grazie a una Venere favorevole. Il consiglio per questo periodo è quello di far uscire dal cuore tutti i sentimenti positivi che magari a lungo, per vari motivi sono stati repressi. Il Cancro si troverà una nuova Luna in Ariete che regalerà tanti impegni ma che farà togliere anche diverse soddisfazioni. Per il Leone gli esami non finiscono mai, ma queste situazioni possono rafforzare il fisico e la mente. Per l’Acquario si tratta di un periodo molto intenso soprattutto dal punto di vista dell’amore. Per il Sagittario invece bisogna approfittare di questo periodo per recuperare l’energia che sembrava persa.











