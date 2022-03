Oroscopo Branko settimanale 1-7 aprile 2022/ Classifica: Gemelli, Bilancia, Vergine flop

Oroscopo Branko, dal 1-7 aprile 2022: i segni flop della settimana

Su Chi torna protagonista Branko con il suo oroscopo settimanale, leggiamo i segni flop dal 1 al 7 aprile 2022. Quelli che trovano più difficoltà nell’analisi del noto astrologo, a cui vengono assegnate “appena” tre stellette, sono Gemelli, Vergine e Bilancia. Non si tratta comunque propriamente di una tragedia per i tre segni che ricevono comunque nella classifica l’assegnazione di stelle che definisce il periodo come “buono”. Tra gli altri però sono questi tre i segni più in difficoltà che dovranno trovare la forza per reagire ed evitare di ritrovarsi a vivere ulteriori complicazioni. Andiamo ad analizzarli più da vicino.

Gemelli in calo, cosa dice Branko nel suo oroscopo settimanale?

Tra i segni dati in calo dall’oroscopo settimanale Branko troviamo i Gemelli. Questi inizieranno con la forza per essere comunque organizzati sui lavori, grazie alla Luna che graviterà dal primo aprile in Ariete. A maggio i progetti che sono stati messi nel mirino dovrebbero portare a cercare quella che può essere una protezione astrale. Mercurio rimane attivo e Marte combinato con Saturno fanno salvare la situazione. Attenzione al giorno cinque però visto che Venere potrebbe agitare un po’ le acque. Qualcosa non sta andando in questo momento e tutto potrebbe dipendere da cosa accade in alto. Si rischia di volare troppo altrove e di viaggiare sulle ali dell’entusiasmo senza essere concreti.

Oroscopo Branko settimanale: Vergine situazioni antipatiche da analizzare

L’oroscopo settimanale di Branko parla di una situazione non proprio gradevole per i nati tra il 23 agosto e il 22 settembre, cioè quelli nati sotto il segno della Vergine. Ad aprile alcuni transiti potrebbero essere decisamente antipatici, ma nonostante questo non possono depauperare tutto quello che nei primi tre mesi di questo anno è stato costruito con grande determinazione. Nonostante le eventuali crisi, le difficoltà, le mancate intese con qualcuno il segno a casa porta sempre profitti positivi. Si deve però stare attenti alle spese legali che potrebbero portare a dover prendere delle decisioni e magari a qualche rinuncia però calcolata. In primavera arriverà comunque l’amore quindi si può sorridere in attesa delle prossime settimane che potrebbero essere sotto tutti i punti di vista rosee.

Bilancia, come sarà la settimana secondo l’oroscopo Branko?

E la Bilancia? L’oroscopo settimanale di Branko su Chi è abbastanza chiaro anche su questo segno. Dal punto di vista del lavoro la situazione sta vivendo alcune incomprensioni, ma comunque anche gli ostacoli mandati dalle stelle sono decisamente costruttivi. Troppe volte si guarda agli altri senza tutelare i propri interessi e questo rischia di creare della sofferenza. Inoltre si rischia di farsi condizionare, in un modo o nell’opposto, dalle critiche e dagli elogi. Si perde così a volte quella che è una caratteristica peculiare del segno e cioè l’eleganza. Non bisogna esagerare proprio il primo aprile perché il rischio è di commettere un errore dal quale poi è molto difficile uscire. L’amore però potrebbe portare delle soddisfazioni.











