Oroscopo Branko settimanale 10-16 giugno 2022/ Affari in crescita per Scorpione e…

Oroscopo di Branko settimanale 10-16 giugno 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Cosa dicono le stelle nell’oroscopo Branko settimanale dal 10 al 16 giugno? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato pubblicato sulle colonne del Settimanale Chi. Tra i segni più fortunati della settimana c’è il Leone. Siete sempre ottimisti ma attenzione a non esagerare. Non lasciatevi convincere da certi discorsi ma siate lupi di mare negli affari. Da due anni avete Saturno dissonante e in molti vi stanno cercando di ostacolare. Ogni tanto fermatevi e concedetevi qualche pausa, soprattutto nei weekend. Lunedì 13 giugno e martedì 14 giugno tornerete leoni mentre in Sagittario esplode la Luna piena e questo sta a significare che è arrivato il vostro momento. Incontro sì con il segno del Gemelli. Meglio presentarsi con un make up acqua e sapone e un look minimal.

Oroscopo Branko settimanale 10-16 giugno 2022/ Fortuna e amore per Sagittario…

Tre stelle per i nati sotto il segno della Vergine secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale. Godetevi un weekend di amore e rimandate questioni urgenti di famiglia. Mercurio torna in Gemelli e avrete un finale di stagione particolare perché mancherà l’intesa con le persone che avete accanto. Voi direte una cosa e l’altra persona vi controbatterà. Insomma con il coniuge e i figli parlerete una lingua diversa. Se siete single è il momento giusto per fare degli incontri. In questa settimana sarete più affascinanti. Con il Toro la passione è alle stelle. Intanto state organizzando il vostro viaggio estivo e tra le mete ci sono Atene ma anche Svizzera e Turchia che per voi hanno il sapore della libertà.

Oroscopo Branko oggi 8 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo di Branko settimanale: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale per la settimana dal 10 al 16 giugno sono favorevoli in amore per i nati sotto il segno della Bilancia. La Luna piena in Sagittario porterà nuovi incontri nella giornata di lunedì 13 giugno. Avete bisogno di essere supportati e quando manca l’amore cercate conforto nella famiglia o nelle amicizie. Non potete vivere senza amore. La donna single della Bilancia si mostra sempre autoritaria ma perderà il potere di fronte all’uomo del Capricorno con cui ci sarà una passione travolgente.

Oroscopo Branko oggi 7 giugno 2022/ Previsioni 12 segni: Ariete, Toro, Gemelli...

Tre stelle invece per i nati sotto il segno dello Scorpione secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale. Sono sempre più forti gli influssi che incidono sulla vita personale, professionale, amore e famiglia. Luna di giugno nel segno e sabato 11 e domenica 12 saranno giornate fortunate per nuove conoscenze. Dopo una delusione avete chiuso il vostro cuore ma ora la neve che era in un angolo si è sciolta e potrete tornare a sorridere. Affari e lavoro in crescita e questo è un buon segno considerando la crisi. Avete un intuito brillante e i vostri nemici non riusciranno ad ostacolarvi. Incontro fortunato con il Toro che vi guiderà alla saggezza e alla laboriosità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA