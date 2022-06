Oroscopo Branko settimanale 10-16 giugno 2022/ Amore alle stelle per Gemelli e…

Oroscopo Branko settimanale 10-16 giugno 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Tornano anche questa settimana le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale, le previsioni dell’astrologo per la settimana dal 10 al 16 giugno 2022. Affari e lavoro al top per lo Scorpione, nuovi incontri per Bilancia e…. Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo. Ovviamente anche sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato l’oroscopo del popolare astrologo che ha dato le previsioni sui primi segni dello zodiaco. Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Le stelle favoriscono il vostro segno in qualsiasi campo. Con il ritorno di Mercurio in Gemelli che esalterà la vostra qualità di viaggiatore potrete cogliere l’occasione per trasferirvi. Chi è alla ricerca di un nuovo amore potrà sfruttare questa settimana per fare nuovi incontri. Lunedì 13 giugno sarà una giornata fortunata. Incontro sì con i nati sotto il segno del Leone.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. Dopo un periodo stressante, finalmente potrete tornare a sorridere. Lunedì 12 giugno sarà una giornata molto positiva anche se non è sufficiente. Venere arriverà in vostro soccorso nelle giornate del 15 e 16 giugno e unitamente ad altre forze cosmiche proteggerà i vostri interessi. La passione è alle stelle e in particolare con un Acquario che apparirà molto spudorato. Saturno è dissonante ma non preoccupatevi perché la Luna è nel segno del Capricorno e questo è un segno favorevole.

Oroscopo Branko settimanale: le previsioni per Gemelli e Cancro

Troniamo ad esaminare le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale dell’astrologo dal 10 al 16 giugno 2022. Affari e lavoro al top per lo Scorpione, nuovi incontri per Bilancia e… dal 10 al 16 giugno proseguono con i segni del Gemelli e del Cancro. In questa settimana il segno maggiormente fortunato è proprio quello del Gemelli che conquista cinque stelle. Mercurio torna nel segno lunedì 13 giugno per avviare un’estate generosa di transiti rivoluzionari. Per i prossimi sette mesi avrete Marte nel segno e questo avrà effetti benefici in amore. Nei rapporti di vecchia data tornerà ad ardere la passione, ci saranno nuovi incontri per i single che ormai stanno disperando da un po’ e per coloro che sono innamorati si prospetta una convivenza o un figlio in arrivo. Se avete superato i 30 anni non potete aspettare. I guadagni saranno molto alti ma dovrete prestate attenzione alla salute nella giornata del 14 giugno. Incontro fortunato con i nati sotto il segno del Sagittario. All’inizio potrebbe esserci un po’ di diffidenza ma poi il Sagittario non potrà fare a meno di voi.

Tre stelle invece per i nati sotto il segno del Cancro. La settimana di Luna Piena annuncia l’arrivo della vostra stagione che partirà il 21 giugno. Cercate di non idealizzare le persone che avete accanto e di riservare amore e affetto a quei pochi che meritano. Sul lavoro meglio agire con prudenza. Giove non perdona piccoli errori mentre Marte scatena la concorrenza. Con il Pesci è il momento di chiarirvi. State attraversando un periodo di tensioni ma il confronto è l’arma migliore.











