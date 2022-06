Oroscopo Branko settimanale 10-16 giugno 2022/ Fortuna e amore per Sagittario…

Oroscopo Branko settimanale 10-16 giugno 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Cosa dicono le stelle nell’oroscopo Branko settimanale dal 10 al 16 giugno? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato pubblicato sulle colonne del Settimanale Chi. Quale sarà il segno di questa settimana più fortunato in amore? Chi invece dovrà superare un momento di crisi? Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Anche voi siete cambiati in questi anni ed è cambiato anche il vostro approccio all’amore. La vostra fortuna è la capacità di trovare di colpo degli spunti per realizzare i vostri sogni. Questa settimana potrete ricevere degli influssi positivi in vari campi. Giove e Marte vi regaleranno un po’ di fortuna, lunedì 13 e martedì 14 giugno attenzione ai colpi di fulmine mentre Mercurio in opposizione chiede equilibrio e misura. Incontro fortunato con Acquario ma fate attenzione a non lasciarvelo scappare.

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale, il Capricorno si troverà ad affrontare nuove sfide professionali. Avete la tendenza a voler comandare ma questo non è sempre possibile e vi trovate il più delle volte a fare le caprette in un gregge. Mercoledì 15 giugno e giovedì 16 giugno avrete una forza impareggiabile e potrete essere esigenti. Combinate qualcosa insieme al Leone perché la congiunzione di Saturno e Marte favorisce l’incontro con i nati sotto questo segno.

Oroscopo Branko settimanale: le previsioni per Acquario e Pesci

Le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale dal 10 al 16 giugno proseguono con i restanti segni dell’Acquario e Pesci. Avete la forza di Saturno e dovrete evitare discussioni soprattutto sul lavoro. Lunedì 13 giugno la Luna inizia a diventare piena in Sagittario e potrete raggiungere il numero record di conquiste. Gli uomini preferiscono le bionde ma Venere è in opposizione e pertanto potrete avere una rivale nascosta in amore. La concorrenza è dietro l’angolo. Incontro fortunato con i nati sotto il segno del Sagittario.

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko, l’uomo Pesci si troverà a prediligere una donna passionale e carnale. Non dovete perdere la sicurezza in voi stessi. Per la settimana aspettate notizie e chiamate anche se potrebbero non essere favorevoli. Incontro fortunato con i nati sotto il segno del Leone. Non gettate acqua sul fuoco ma godetevi questo incontro e le belle emozioni che ne conseguiranno. Secondo le previsioni di Branko, la quotidianità vi stressa e vi toglie energie. Forse avreste bisogno di staccare un po’ la spina per vedere le cose secondo altre prospettive. Concedetevi una bella vacanza da fare nel weekend.











