Oroscopo Branko settimanale 11-17 marzo 2022/ Classifica segni flop: ariete, toro…

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dall’11 al 17 marzo 2022

Quali segni dello zodiaco affronteranno una settimana più pesante del solito secondo le previsioni dell’oroscopo Branko? Quale segno, tra tutti, dovrà rimboccarsi le maniche per affrontare la settimana dall’11 al 17 marzo per evitare spiacevoli sorprese? A svelare i segni che avranno un cielo non totalmente favorevole è proprio l’astrologo che, attraverso le Stelle di Branko, svela i sei segni che, rispetto ad altri, vivranno giorni più pesanti.

Come sarà, dunque, l’amore, il lavoro e la salute per i segni protagonisti di una settimana flop? Andiamo a scoprire tutte le previsioni di Branko, segno per segno.

Oroscopo Branko: giorni pesanti per ariete, toro e gemelli

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko, per i nati sotto il segno dell’ariete, quella che va dall’11 al 17 marzo sarà una settimana senza particolari problemi, ma non totalmente serena. Sul lavoro, l’obiettivo a cui lavorate da tempo è sempre più vicino, ma è necessario avere pazienza prima di portare il risultato a casa. Per i single, il periodo per incontrare nuove persone e pensare a nuovi amori è propizio mentre per le coppie è arrivato il momento di mettersi in gioco progettando matrimonio e figli.

Momento particolare in amore per i nati sotto il segno del toro che sognano un amore da favola. E’ arrivato il momento di capire se una storia attualmente viva sia effettivamente quella più importante della vostra vita. I legami che riusciranno a resistere a questo periodo intenso si riveleranno i più importanti. Settimana impegnativa per i gemelli, alle prese con vari cose da risolvere in famiglia. Chi ha una storia da tempo potrebbe ritrovarsi a dover affrontare discussioni, non solo con il partner, ma anche con un parente.

Oroscopo Branko: settimana sottotono per leone, sagittario e capricorno

Per leone, sagittario e capricorno, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko, sarà una settimana particolare e leggermente sottotono. I nati sotto il segno del leone vivranno un momento critico dovuto anche alla mancanza di riscontri. Di fronte ad incomprensioni varie, potreste reagire con lunghi silenzi, ma anche con rabbia. La cosa giusta sarebbe provare a trattenersi praticando anche la strada del silenzio. Il periodo potrebbe dare vita casualmente a nuovi affari.

Cosa accadrà, invece, ai nati sotto il segno del sagittario? In amore avete voglia di essere amati, ma non avete il fascino tenebroso dello scorpione. La persona giusta, tuttavia, potrebbe essere dietro l’angolo. Attenzione alle finanze con le spese in aumento. Infine, settimana con un cielo non totalmente favorevole anche per i nati sotto il segno del capricorno che saranno particolarmente stanchi. Inoltre, ciò che vi circonda non vi convince totalmente e vivrete tutto con diffidenza. Nonostante il cielo un po’ grigio, il capricorno è un segno tenace e determinato. Tirate fuori, dunque, idee, progetti e sogni e cominciate a lavorare per cambiare le cose.

