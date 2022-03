Oroscopo Branko settimanale 11-17 marzo 2022/ Classifica segni top: cancro, vergine…

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dall’11 al 17 marzo 2022

Nuovo appuntamento settimanale con l’oroscopo Branko che, oggi, svela le previsioni per la settimana dall’11 al 17 marzo. Atraverso Le Stelle di Branko, il famoso astrologo svela i segni che vivranno giorni sereni e tranquilli sia in amore che sul lavoro. Come sarà, dunque, il cielo secondo Branko? Quali segni affronteranno una settimana top nel corso della quale avranno la possibilità di vivere intense emozioni sentimentali e di ricevere anche riconoscimenti professionali?

Dalle Stelle di Branko, sei segni, in particolare, potranno stare tranquilli nella settimana dall’11 al 17 marzo. Curiosi di scoprire quali sono? Andiamo a leggere tutte le previsioni.

Cancro, Vergine e Bilancia: in arrivo una settimana top secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko, i nati sotto il segno del cancro possono sorridere durante la settimana dopo una stagione abbastanza fredda. L’amore procede a gonfie vele e i giorni migliori per i sentimenti saranno quelli tra il 12 e il 13 marzo per poi tornare a sorridere il 16. L’incontro migliore sarà quello con un pesci. Il cielo favorisce anche gli affari. Prevista, infatti, tanta fortuna. Settimana fortunata anche per i nati sotto il segno della vergine che riceverà lo stimolo giusto per affrontare tutto dal mondo del lavoro. L’amore sorride anche tra il 16 e il 17 marzo. Prudenza, invece, per la salute.

Giorni sereni anche per i nati sotto il segno della bilancia che tornano a sorridere dopo mesi cupi e grigi. Sorridono gli affari e sorride anche l’amore. E’ arrivato il momento di aprire il vostro cuore: sì agli incontri con un capricorno.

Oroscopo Branko: giorni sereni per scorpione, acquario e pesci

I nati sotto il segno dello scorpione possono sorridere nella settimana dall’11 al 17 marzo secondo le previsioni dell’oroscopo Branko. Per gli affari non è un periodo totalmente positivo, ma la fortuna c’è e sicuramente non manca in altre sfere della vostra vita. Nonostante la nostalgia del passato, un incontro nato casualmente e senza appuntamento potrebbe essere la chiave della svolta. Per i nati sotto il segno dell’acquario è arrivato il momento di trasformare in qualcosa di reale i propri sogni. L’amore vi sorride e anche se i cambiamenti non sono ancora significativi come vorreste, ci sono.

Infine, anche il segno dei pesci potrà rilassarsi e godersi la settimana dall’11 al 17 marzo. I single del segno saranno piacevolmente sorpresi con nuovi incontri grazie ad una vita sociale che torna ad essere attiva. Se in passato avete fatto finta di non vedere alcune situazioni, ora è arrivato il momento di trovare una soluzione. Tutto, però, procede a gonfie vele e sì agli incontri con i nati sotto il segno del cancro.



