Oroscopo Branko settimanale 12-18 agosto 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko settimanale 12-18 agosto 2022:follie e incontri per l’Ariete

Come andrà la prossima settimana per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro secondo l’Oroscopo Branko settimanale che, come sempre, ha divulgato le sue previsioni astrali sul settimanale Chi assegnando a ciascun segno zodiacale da due a cinque stelle ad ogni segno zodiacale. Per i nati sotto il segno dell’Ariete, la settimana che va dal 12 al 18 agosto sarà una settimana caratterizzata da follie, avventure e incontri grazie anche alla presenza della luna che toccherà questo segno nella serata di domenica quando per questo segno ci sarà una congiunzione anche con Giove. Secondo l’astrologo amore e fortuna faranno parte di questo segno da qui in poi, un’ottima chance per questo segno per permettere a tutti di realizzare un sogno molto grande, se non impossibile!

Secondo l’Oroscopo Branko settimanale i nati sotto il segno del Toro avranno una settimana di Ferragosto da 3 stelle. Prima di iniziare Branko a voluot rassicurare tutti gli appartenenti a questo segno zodiacale sulla presenza di qualcuno nato per instaurare una relazione con loro. Fino a quel momento l’astrologo però consiglia a tutti i Toro di restare concreti e di non iniziare una relazione al momento per via della luna piena in posizione disarmonica e in congiunzione con Saturno.

Per i nati sotto il segno dei Gemelli secondo l’Oroscopo Branko settimanale la giornata del 15 agosto potrebbe essere il Ferragosto chiave della vita di questo segno zodiacale soprattutto per quanto riguarda il lavoro. La notte del 12 agosto, quando esplode la Luna piena in Acquario il consiglio dell’astrologo è quello di inventare un trucco tipico di questo segno zodiacale per conquistare tutti i propri obiettivi.

Per Oroscopo Branko settimanale i nati sotto il segno del Cancro riceveranno una sorpresa dalla luna nella notte di Ferragosto, il suo consiglio è quello di affrontare le discussioni rimaste in sospeso con il proprio partner con cui al momento ha perso il brio per via della congiuntura economica e politica difficile. Il consiglio dell’astrologo a tutti i nati sotto questo segno è quello di divertirsi con gli amici, anche grazie alla presenza di Mercurio molto favorevole.

