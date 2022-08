Oroscopo Branko settimanale 12-18 agosto 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Branko settimanale 12-18 agosto 2022: sorprese in amore per i Leone

Come sarà la settimana che va dal 12 al 18 agosto 2022 per i segni del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione secondo l’Oroscopo Branko settimanale? Come sempre l’astrologo ha assegnato da due a cinque stelle ad ogni segno zodiacale.

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Leone che durante il Ferragosto, la festa ufficiale del Leone riusciranno ad avere delle sorprese in amore. Nella giornata di lunedì questo segno zodiacale riuscirà ad essere gratificato da due trigoni che l’astrologia considera possibile ogni 12 anni: Venere con la Luna e Giove in Ariete.

Tre stelle per la Vergine che durante la settimana di Ferragosto giungerà alla consapevolezza di non essere nata solo per lavorare, costruire e accumulare. La passione in amore secondo l’astrologo non deve impedire a questo segno zodiacale di vivere intensamente una storia passionale appena sbocciata, soprattutto perchè nel cielo non ci sono ostacoli per le nuove seduzioni.

Oroscopo Branko settimanale 12-18 agosto 2022:

Per i nati sotto il segno della Bilancia 3 stelle secondo l’Oroscopo Branko settimanale Le attività creative in sintonia con la stagione sono ben volute dalle stelle, ma si palesa la necessità per tutti gli appartenenti a questo segno di fermarsi in qualche posto e di rilassarsi. Nel weekend di Ferragosto i nati sotto questo segno zodiacale verranno travolti dal plenilunio in Acquario, spesso casa degli amori della Bilancia.

I nati sotto il segno dello scorpione al momento vivono un momento caratterizzato da un forte desiderio fisico, una causa dell’effetto di Marte nel segno del Toro. Per gli appartenenti a questo segno zodiacale ci sono ben 5 stelle attribuite da Branko per la settimana dal 12 al 18 agosto 2022. La settimana di questo segno zodiacale sarà anche caratterizzata dagli incontri anche se, secondo l’astrologo dopo Ferragosto questo segno riuscirà ad avere molto di più di quanto si aspettasse.

