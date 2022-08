Oroscopo Branko settimanale 12-18 agosto 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Branko settimanale 12-18 agosto 2022: Settimana a cinque stelle per il Capricorno

Come sarà la settimana dal 12 al 18 agosto per i segni zodiacali del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci secondo l’oroscopo Branko settimanale che l’astrologo ha divulgato, come ogni settimana, su Chi attribuendo ad ogni segno zodiacale un punteggio da un minimo di due stelle fino ad un massimo di cinque stelle. Per i nati sotto il segno del Sagittario l’astrologo ha regalato ben cinque stelle. Il Ferragosto 2022 sarà la festa della vita per via dell’amore che inizia ad ardere e che nascerà sotto la protezione di Venere in Leone, Luna e Giove in Ariete, una combinazione che si manifesta solo ogni 12 anni.

Per i nati sotto il segno del Capricorno l’oroscopo Branko settimanale prevede giorni da quattro stelle. Per il Capricorno la presenza di Venere nel segno del Leone è qualcosa di grande, nobile e difficile ma possibile da realizzare. Nonostante la prossima settimana per quasi tutti i segni zodiacali sarà il momento di rilassarsi i nati sotto il segno del Capricorno saranno ancora presi del lavoro, una mossa vincente perchè grazie al supporto delle stelle ci saranno tutte le basi per gettare le fondamenta di grandi successi futuri.

Oroscopo Branko settimanale 12-18 agosto 2022: che giornate per Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Branko settimanale, i nati sotto il segno dell’Acquario riusciranno a ricevere una sorpresa il 12 agosto nella giornata di Luna piena. Il consiglio dell’astrologo è quello di rimanere svegli ad ammirare lo spettacolo delle stelle. Questo segno avrà un ferragosto caratterizzato da amori trasgressivi, ciò che serviva a questo segno zodiacale per staccare dalla quotidianità e vivere.

I nati sotto il segno dei Pesci la Venere in Leone diventa una fonte di piccole fortune sul lavoro. Sull’amore secondo l’astrologo questo segno zodiacale vive ancora un amore come un film di prima visione, mentre le coppie già ben assestate dovranno ritrovare la passione andata perduta, nulla di complicato grazie anche ad alcuni influssi che danno la giusta scossa ai rapporti che languono.

